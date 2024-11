Na Osiedlu Ogrodowym rozpoczęto prace przy budowie kolejnych pięciu bloków wielorodzinnych. Ta ogromna inwestycja mieszkaniowa za ponad 91 milionów złotych netto, weszła w drugi etap realizacji.

Na odwiedziny placu budowy najnowszego osiedla mieszkaniowego w Stalowej Woli, zaprosił media prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny i prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, Renata Knap.

– Chcemy zaprezentować postęp prac. Wykonawca wszedł w etap fundamentowania, przygotowania budowy pięciu budynków wielorodzinnych, a więc całe Osiedle Ogrodowe, które w tym zamierzeniu inwestycyjnym było zaprojektowane, wchodzi do pełnej realizacji. Pomimo tego, że tak wiele osób mówiło, że się nie da, że jest to niemożliwe, to dzisiaj wspólnie chcemy pokazać plac budowy, na którym powstaje 232 mieszkania – poinformował prezydent.

Jak podkreślał, w ostatnich dekadach nie było tak dużego i śmiałego programu mieszkaniowego. W ten sposób ma zostać rozwiązany jeden z najistotniejszych problemów rozwojowych Stalowej Woli.

– Brak nowych mieszkań, brak również programów społecznych dedykowanych dla tych, którzy potrzebują wsparcia w zakresie otrzymania mieszkań, jest jednym z tych częstych powodów wyjazdów poza nasze miasto, ucieczki ze Stalowej Woli – mówił włodarz miasta.

Obok już stojących trzech bloków, powstaje pięć kolejnych. Obecnie realizowany jest etap budowy ich fundamentów. Budynki mają być gotowe w październiku 2026 roku. Wtedy mają być wydawane klucze do mieszkań.

Natomiast w trzech już zbudowanych budynkach prowadzone są prace wykończeniowe, i są one na różnym etapie. Najbardziej zaawansowane są w tym zlokalizowanym najbliżej wjazdu na osiedle. Zakończenie prac zaplanowane jest na grudzień przyszłego roku.

– Ponad sto rodzin na Święta Bożego Narodzenia 2025 roku będzie mogło wejść już do nowych, wymarzonych mieszkań na Osiedlu Ogrodowym – powiedział prezydent Nadbereżny. – Tutaj widać tę nową, dobrą perspektywę rozwoju miasta. Każda taka inwestycja to również miejsca pracy, pobudzanie lokalnego rynku gospodarczego. Cała inwestycja realizowana na tym osiedlu, to ponad 91 milionów złotych netto. A więc bardzo duże zadanie, które nie jest bezpośrednio w budżecie miasta, ale jest realizowane przez spółkę, która została w tym celu stworzona. Dziękuję przy okazji pani prezes i wszystkim zaangażowanym w ten proces, dziękuję i gratuluję stalowej woli.

Prezydent miasta podkreślił też, dobrą lokalizację tej inwestycji – blisko miasta, ale w okolicy oddalonej od zakładów przemysłowych.

– Pierwszy etap rozpoczęliśmy niespełna rok temu. 20 listopada 2023 roku przekazaliśmy plac budowy, a dzisiaj już możemy podziwiać trzy piękne budynki – mówiła Renata Knap, prezes SiM.

Blok, który był budowany jako pierwszy, usytuowany najbliżej ulicy Ogrodowej, ma już elewację i balkony.

– Osiedle budujemy dla mieszkańców, ale z ich aktywnym udziałem. Systematycznie zapraszam mieszkańców, aby oglądali to mieszkanie, które wybrali, na które podpisali umowę partycypacji – wyjaśniała pani prezes.

Jak opowiadała, przyszli lokatorzy chętnie z tego korzystają. Przychodzą oglądać mieszkania na przykład rodzice, którzy są ciekawi gdzie będzie mieszkać ich dziecko. Był przypadek, że po takiej wizycie oglądający zaczęli rozważać możliwość kupienia na tym osiedlu mieszkania także dla siebie, żeby mieszkać niedaleko bliskiej osoby. Znaczący jest też widok z mieszkania, układ pomieszczeń, ale też piwnica, która przynależy do mieszkania.

– Na tym pierwszym etapie już 48 rodzin mogło zapoznać się z mieszkaniem. Decyzje są różne podejmowane. Czasami ktoś zmienia lokalizację, zmienia blok, a nawet wielkość mieszkania, bo oglądając je uznaje, że jednak mógłby mieć nieco większe – opowiadała Renata Knap. Przyznała, że często osoby nagrywają nawet swoje przyszłe mieszkania, albo robią zdjęcia. – Wiemy, że dla tych rodzin jest to ogromnie ważne. Obserwujemy u nich ogromne wzruszenie, my też jesteśmy wtedy wzruszeni.

Prezes Knap poinformowała, że kolejna prezentacja mieszkań będzie wiosną przyszłego roku. Wtedy pomieszczenia będą już otynkowane, będą wykonane podłogi, i wtedy będzie można już konkretnie wymierzyć swoje mieszkanie i szczegółowo zaplanować aranżację.

– Na tym pierwszym etapie mamy podpisane ponad 72 procent umów, więc jest to znacząca liczba – mówiła prezes SiM.

Wśród mieszkań można wybierać od 30-metrowych do ponad 85-metrowych. Wszystkie będą oddane w standardzie pod klucz – będą położone płytki ścienne i podłogowe, panele, wykładziny, zamontowane będą drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, osprzęt elektryczny, biały montaż w łazience a w kuchni kuchenka z piekarnikiem i zlewozmywak. Do każdego mieszkania przynależy piwnica, bez dodatkowych opłat. Co ważne, są to tradycyjne murowane pomieszczenia, bardzo przestronne, a nie jak to obecnie często bywa w nowym budownictwie – w dużym podziemiu budynku przestrzeń wydzielona siatką. Na zewnątrz dostępne są także miejsca parkingowe, i za nie także się nie płaci.

Program Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej skierowany jest do osób i rodzin, które nie posiadają własnego mieszkania lub domu w Stalowej Woli i mają dochody zbyt niskie, aby otrzymać kredyt hipoteczny. Wymagany jest wkład partycypacyjny oraz możliwość regularnego opłacania czynszu. Pobierana jest również kaucja zabezpieczająca. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie SiM przy ul. Floriańskiej 1 w Stalowej Woli. Kontakt telefoniczny – 15 814 91 64.

Oddanie I etapu inwestycji zaplanowane jest na grudzień 2025 roku.