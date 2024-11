We wtorek, 19 listopada o godz. 17 wybrane budynki w Stalowej Woli zostały rozświetlone na czerwono. Tym symbolicznym gestem Stalowa Wola pokazała, że aktywnie włącza się w ogólnopolską inicjatywę „Dzieciństwo bez Przemocy”. Mieszkańcy i władze miasta spotkały się na Placu Piłsudskiego aby pokazać swoją solidarność z ideą kampanii i zwrócić uwagę na niezwykle ważny temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

– Zgromadziliśmy się dzisiaj, 19 listopada o godz. 17. pod Miejskim Domem Kultury, który został symbolicznie rozświetlony na kolor czerwony. Ten symbol w dniu dzisiejszym towarzyszy bardzo wielu instytucjom, obiektom w całej Polsce jako symbol jedności przeciwko stosowaniu przemocy wobec dzieci. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci. Mówimy „stop” przemocy wobec dzieci. Żaden rodzaj przemocy nie jest akceptowalny. I nie mamy na myśli tylko przemocy ogólnie pojętej, ale nawet przemoc w formie braku zaspokojenia podstawowych potrzeb wobec dzieci – mówiła we wtorek wiceprezydent Stalowej Woli Monika Pachacz- Świderska.

Kampania „Dzieciństwo bez Przemocy” to ogólnopolska akcja, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem przemocy wobec najmłodszych oraz promowanie wartości bezpiecznego i pełnego miłości dzieciństwa.

W ramach kampanii symbolem wsparcia stało się podświetlenie na czerwono wybranych budynków w Stalowej Woli: Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli, Przedszkola nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli, Miejskiego Żłobka Integracyjnego, Niepublicznego Przedszkola Chatka Misia czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dodatkowo we wszystkich miejskich szkołach i przedszkolach odbędą się różnorodne inicjatywy edukacyjne, które przybliżą dzieciom, rodzicom i nauczycielom temat przeciwdziałania przemocy. Kampanię wspierają również lokalne instytucje i stowarzyszenia, które aktywnie angażują się

w organizację wydarzeń i promocję idei bezpiecznego dzieciństwa.

– Stalowa Wola postanowiła włączyć się w tę bardzo ważną kampanię społeczną, ogólnopolską. Czerwony dom kultury jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy w stosunku do dzieci, w stosunku do najmłodszych, najbardziej bezbronnych. Chcemy uwrażliwić społeczność na ten problem, chcemy aby przemocy w stosunku do dzieci nie było, dlatego zwracamy się z takim apelem, aby reagować, aby zawsze uważać na to, co dzieje się za ścianą, bo może się dziać komuś krzywda. Zgłaszajmy takie problemy – to też jest nasz społeczny obowiązek – mówiła Anna Proszowska – zastępca przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Stalowej Woli, MOPS.

Na Placu Piłsudskiego nie zabrakło również balonowych serc – symbolu jedności i wsparcia dla dzieci, które mają prawo do życia wolnego od przemocy.

– Każda śmierć dziecka, która jest wynikiem przemocy powinna być potępiona i nie powinna mieć miejsca. Dobrze, że są mieszkańcy z nami, są rodzice z nami, którzy chcą pokazać jak można zdrowo wychowywać dzieci, jak powinno się podchodzić do dziecka. Dziecko to nasz partner, to osoba, którą powinniśmy traktować na równi ze sobą – tu nie ma żadnych różnic. Każdy płacz dziecka, który jest wynikiem przemocy jest niedopuszczalny i kategorycznie mówimy „nie”. Solidaryzujemy się z kampanią, która w całej Polsce jest organizowana. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyszli pomimo chłodu, przyszli z dziećmi. A ten symboliczny znak, to czerwone serduszko, które się również przewija we wszystkich materiałach plakatowych kampanii, jest symbolem tej akcji – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie: dziecinstwobezprzemocy.pl.