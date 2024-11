Stalowowolscy policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności dwóch wypadków z udziałem rowerzystów, do których doszło w poniedziałek na terenie Stalowej Woli.

W poniedziałek przed godz. 11 dyżurny stalowowolskiej policji odebrał zgłoszenie dotyczące potrącenia rowerzysty na Al. Jana Pawła II. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 14-latek kierujący rowerem nie zastosował się do sygnału czerwonego i wjechał na przejazd dla rowerów, w wyniku czego uderzył w bok przejeżdżającego forda. Małoletni został przewieziony do szpitala.

Do kolejnego zdarzenia doszło przed godz. 15, na ul. Poniatowskiego. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volkswagenem 48-latek, nie ustąpił pierwszeństwa przejeżdżającej przez przejazd dla rowerów 63-latce, w wyniku czego doszło do jej potrącenia. Kobieta trafiła do szpitala.

Uczestnicy obu zdarzeń byli trzeźwi. Na miejscu pracowali policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego.