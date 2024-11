18 listopada w stalowowolskim Starostwie Powiatowym odbyła się wyjątkowa uroczystość – wręczono medale rodzicom, których troje i więcej dzieci służyło lub nadal pełni służbę wojskową.

Srebrne odznaczenia odebrali: pani Maria Stopyra ze Stalowej Woli, państwo Zofia i Marian Surowaniec z gminy Pysznica, a także Stanisława i Andrzej Kapuścik z gminy Zaklików. Medale wręczył im szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku – podpułkownik Tomasz Mazur, a z gratulacjami i kwiatami dla wyróżnionych przybyli samorządowcy: starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, wicestarosta stalowowolski Stanisław Sobieraj, wiceprezydent Stalowej Woli Tomasz Miśko, burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski oraz wójt gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz.

Srebrny medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra Obrony Narodowej w dowód uznania dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal ten przyznawany jest również w celu okazania uznania rodzicom, których troje i więcej dzieci służyło lub nadal pełni nienaganną służbę wojskową w Wojsku Polskim.

Gospodarz spotkania – starosta Janusz Zarzeczny, stwierdził, że odznaczeni podczas uroczystości mają powody, żeby odczuwać dumę. – Gratuluję Państwu, bo nieczęsto się zdarza, żeby rodzicom udało się wychować troje lub więcej dzieci, które odbędą służbę wojskową. Ale właśnie takie wychowanie i taka – w jego efekcie postawa młodych ludzi, jest godna pochwały. Jestem przekonany, że wasze dzieci też są dumne z drogi, jaką wybrały. Miłość do własnego kraju i służba mu są niezmiernie ważne – wojsko było, jest i będzie zawsze potrzebne, żyjemy w czasach, kiedy chyba już nikt nie ma co do tego wątpliwości.