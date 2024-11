W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zorganizowane zostało spotkanie służb i instytucji mające na celu skoordynowanie działań prowadzonych w okresie jesienno-zimowym, podejmowanych w stosunku do osób w kryzysie bezdomności.

– Na terenie Stalowej Woli od stycznia do listopada br. objęliśmy pomocą 94 osoby w kryzysie bezdomności z czego 84 decyzyjnie czyli na przykład decyzja do schroniska, czy na posiłki, czy zasiłki, bez decyzji czyli skierowanie do noclegowni, odzież, żywność to było 10 osób. Większość osób to są mężczyźni. Obecnie na ulicy znajduje się 28 mężczyzn i 6 kobiet. Pomimo, że w tym roku udało nam się, że z bezdomności wyszło 15 osób, z czego 12 podjęło zatrudnienie, wynajęło mieszkanie, otrzymało mieszkanie, 3 wyjechało do rodziny. Nowych mamy 17. Chciałbym zaapelować do mieszkańców Stalowej Woli, o przekazywanie odzieży typu rękawiczki, czapki, szaliki, kurtki zimowe, buty, Tego nam brakuje i o to byśmy prosili – mówił Łukasz Kamiński z MOPS.

Ubrania nowe lub używane, ale w dobrym stanie można przynosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dmowskiego.

– W noclegowni mamy 18 miejsc, mamy 13 miejsc zajętych więc jeszcze są wolne miejsca. Zasady się nie zmieniły, regulamin obowiązuje ten sam co w ubiegłym roku, mimo rozbudowy funkcjonuje noclegownia. W tym roku udzieliliśmy schronienia 34 osobom, z czego 27 to były osoby z terenu gminy. Bezdomnych niestety przybywa – mówił Zenon Gielarek kierownik stalowowolskiej noclegowni.

Pamiętajmy o osobach bezdomnych. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia.

– Ruszają działania dotyczące osób bezdomnych, osób w potrzebie, temperatury spadają, sytuacje, które mogą doprowadzić do zagrożenia życia, zdrowia, mogą się zdarzyć. Tutaj nie musi być niski spadek temperatury, tylko wystarczy wychłodzenie organizmu w granicach 0 stopni, jeżeli jest alkohol, mokre ubranie, brak miejsca do schronienia może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu i później do zgonu. Ruszamy z tymi działaniami wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej, apelujemy jak zawsze do mieszkańców, żeby zwracać uwagę na te osoby bezdomne, troszeczkę ich tu mamy w Stalowej Woli. Te wspólne działania udają się na tyle, że nie mamy osób, które zamarzają na ulicy, więc to jest bardzo duży sukces – mówił aspirant sztabowy Robert Kotwica.

Spotkania służb, celem skoordynowania działań podejmowanych względem osób bezdomnych organizowane są od 5 lat.