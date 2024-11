W piątek, 15 listopada, odbyła się konferencja, podczas której prezydent Stalowej Woli podsumował budowę turboronda na ulicy Energetyków oraz modernizację ulicy Spacerowej.

Ulica Energetyków oraz okolice Spacerowej to miejsca, które do tej pory były nieodkrytym potencjałem na mapie Stalowej Woli, lecz sytuacja ta uległa zmianie.

– Spotkaliśmy się tu aby podsumować bardzo ważną inwestycję, która zmienia Stalową Wolę w bardzo ważnym miejscu. Ulica Energetyków i ulica Spacerowa – miejsce które łączy nas z naszymi sąsiadami, z Niskiem ale to również ulica która stanowi bezpośrednie zaplecze dojazdu do strefy gospodarczej, miejsce które stanowi węzeł komunikacyjny do naszej obwodnicy, miejsce, które jest olbrzymim potencjałem gospodarczym i społecznym – podkreślił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

16 listopada 2022 roku rozpoczęto modernizację ulicy Spacerowej. Warto wspomnieć o budowie nowego mostu nad kanałem zrzutowym do Elektrociepłowni, utworzeniu miejsc postojowych dla ciężarówek, a także budowie oświetlenia. Przybyły również ścieżki rowerowe i chodniki, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo w tej okolicy. Po zakończeniu tych prac, zrealizowano turborondo, które ułatwiło wjazd do strefy gospodarczej, co przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz stymulacji rozwoju lokalnych firm.

Nowe turborondo otworzy również drogę do Centrum Sportów Młodzieżowych, które ma powstać w nadchodzących latach – prace budowlane planowane są na początek 2025 roku.

Prezydent Nadbereżny zaznaczył, że w planach jest również budowa nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej, która ma szansę na realizację w perspektywie kolejnych lat.

Całkowity koszt modernizacji dróg wyniósł ponad 20,5 mln zł, a realizacja projektu przebiegała z pomocą zewnętrznego finansowania, w tym 8 milionów zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Senator Janina Sagatowska, obecna na konferencji, podkreśliła, że zainwestowane środki i realizowane projekty są dowodem na dynamiczny rozwój Stalowej Woli i zachęcają przedsiębiorców do lokowania tutaj swojego kapitału. Otwartość na nowe inwestycje oraz rozwój infrastruktury to kluczowe elementy przyciągające biznes.

Przypomniano również, że Stalowa Wola zawdzięcza wiele swoim parlamentarzystom, którzy na przestrzeni lat dbali o rozwój infrastruktury. Poseł Rafał Weber zwrócił uwagę, że ta nowoczesna sieć komunikacyjna otwiera nowe możliwości dla miasta. Natomiast starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny dodał, że wszystko wygląda tu wizerunkowo inaczej, droga wymagała i wymaga pewnej przebudowy, a przy okazji zostały zrobione instalacje podziemne, bardzo istotne dla miasta i dla późniejszych inwestycji.

Podczas konferencji podziękowano także przedstawicielom PBI, firmy odpowiedzialnej za realizację projektu, oraz wszystkim, którzy angażowali się w jego wdrożenie. Prezydent Nadbereżny zaznaczył, że kontynuacja działań rozwojowych jest kluczowa, a Stalowa Wola będzie się zmieniać i rozwijać.