Tegoroczne obchody w Rudniku nad Sanem rozpoczęły się już w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Na placu Centrum Caritas odbył się pokaz kawaleryjski formacji ułani II RP w wykonaniu Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego, następnie w sali widowiskowej można było obejrzeć wzruszający koncert patriotyczny w wykonaniu Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem oraz piękne widowisko wokalno – muzyczne przygotowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu.

Uroczystości rocznicowe kontynuowane były w poniedziałek 11 listopada i rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie wszyscy uczestnicy na czele z żołnierzami 3. Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, pocztami sztandarowymi rudnickich szkół i instytucji udali się wspólnie na rynek miasta. Wśród uczestników nie zabrakło także motocyklistów z narodowymi flagami.

– Uczestnicząc w uroczystościach z okazji 106 – rocznicy odzyskania niepodległości wyrażamy swoją wdzięczność i szacunek wobec Polaków, którzy w walce o wolną, niepodległą Polskę oddali to co najważniejsze dla człowieka – oddali swoje życie. Naszą powinnością i obowiązkiem jest o tym pamiętać. Podczas dorocznych obchodów czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Dokonano tego powstańczym wysiłkiem zbrojnym i codzienną pracą. Sukces ten był możliwy dzięki zaangażowaniu całego narodu, który w walce o niepodległość Ojczyzny potrafił zjednoczyć się pod mądrym przywództwem polityków reprezentujących wszystkie nurty i stronnictwa. Cieszę się, że wśród uczestników uroczystości są uczniowie z naszych szkół oraz dzieci, gdyż uroczystość jest dla nich praktyczną lekcją historii. Dzięki bohaterstwu naszych przodków, mamy dziś własny kraj, terytorium, hymn, flagę, godło, a także instytucje, urzędy, szkoły, w których mówimy po polsku. Mamy własną kulturę i inne wartości narodowe. Warto pamiętać, że niepodległość to nie tylko przywilej, ale również obowiązek. To nasza wspólna odpowiedzialność za dobro Polski i Polaków – powiedział podczas uroczystości Tadeusz Handziak, burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych i poległych mieszkańców, przedstawiciele władz samorządowych gmin i powiatu oraz organizacje działające na terenie miasta złożyły kwiaty i zapaliły znicze.