Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów w Nisku. Jej celem jest przede wszystkim zwiększenie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności.

Kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Nisku można zgłaszać do dnia 26 listopada. Mogą zrobić to przedstawiciele osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko, a także przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe mieszczące się na terenie Gminy i Miasta Nisko oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku.

Członkiem Miejskiej Rady Seniorów może być wyłącznie osoba, która zamieszkuje na terenie Gminy, która najpóźniej w dniu wyborów ukończy 60. rok życia oraz zostanie prawidłowo zgłoszona. Zgłoszenia kandydata należy dokonać na specjalnym formularzu. Wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć go w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Nisko w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Miejskiej Rady Seniorów w Nisku”.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy i Miasto Nisko w Referacie Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Sportu oraz dostępne są na stronie internetowej Gminy.