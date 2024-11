Zakończyła się modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26. Inwestycja pochłonęła prawie 6 mln zł. Zadanie realizowane było przy udziale środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład – nieco ponad 4 mln zł. Brakujące środki dołożył powiat.

– Przekazujemy oficjalnie do użytku budynek Zespołu Szkół nr 2, który jest po pełnej modernizacji. Cały proces zaczął się w 2023 roku, a w zasadzie 2022 bo było to realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, więc najpierw był robiony projekt, a później było wykonawstwo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że budynek mamy wykończony, jeszcze będziemy pracowali w środku, taka fajna rzecz, że uczniowie budowlanki będą sobie w środku malowali pomieszczenia, mając jednocześnie bardzo fajną praktykę na takim obiekcie – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

W ramach przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja projektowa. Roboty budowlane prowadzone były w zakresie modernizacji energetycznej budynków Zespołu Szkół nr 2 tj. segmentu A i segmentu B.

Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany pokrycia i docieplenia dachów, izolacje ścian piwnic (termiczna i przeciwwilgociowa), wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji OZE (panele fotowoltaiczne), wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację wymiennikowni oraz wykonanie robót towarzyszących.

– Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 czyli popularnej budowlanki to dwie funkcje, pierwsza to oszczędności energetyczne, czyli oszczędności na wydatkach szkoły, które są w tym czasie bardzo potrzebne. To wszystko co tutaj się zadziało ma doprowadzić do mniejszych kosztów utrzymania placówki. A po drugie poprawa estetyki samej szkoły i wizerunku tej części miasta. Myślę, że te dwa elementy składają się na to, że młodzież uczy się już w tej chwili w dużo lepszych warunkach, dużo lepszych standardach niż wcześniej – mówił Rafał Weber, poseł na Sejm RP.

Realizacją zadania zajmowała się firma ze Stalowej Woli.

-Czekaliśmy dość długo na tę inwestycję, ale doczekaliśmy. Nie ukrywam, że liczę na to, że oszczędności będą duże – mówił Jacek Bożek.