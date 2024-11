Prace z zakresu poprawy dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli zaplanowano w budynkach Urzędu Miasta przy ulicy Wolności 7 i 9, Kwiatkowskiego 1 oraz w budynku Ambulatorium. Przetarg na to zadanie został już rozstrzygnięty. Realizacją inwestycji zajmie się firma z Sarzyny.

Wybrany w drodze przetargu wykonawca za kwotę 1 499 705,40 zł poprawi dostępność SPZOZ w Stalowej Woli, za kwotę 1 055 492,70 zł poprawi dostępność budynku Urzędu Miasta przy ul. Kwiatkowskiego 1 i za kwotę 720 809,52 zł poprawi dostępność budynków Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 i 9.

Przedmiotem prac w SPZOZ będzie wykonanie robót budowlanych, dostosowujących budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Zakres prac budowlanych obejmuje przestrzeń wokół budynku, zagospodarowanie terenu strefy wejściowej przy wejściu głównym, dostosowanie istniejącej pochylni dla osób z niepełnosprawnościami do obowiązujących standardów dostępności POZ, przebudowę schodów zewnętrznych oraz budowę samonośnego zewnętrznego dźwigu osobowego, dostępnego z głównego ciągu komunikacyjnego przed budynkiem. Pozostała część robót budowlanych realizowana w ramach zadania, odbywać się będzie wewnątrz, na obu kondygnacjach budynku. Aby nie zakłócić pracy przychodni, remonty będą prowadzone przez 8 miesięcy, w 3 etapach.

Zasadniczy zakres robót w budynkach przy Wolności 7 i 9 obejmuje elementy wyposażenia, poprawiające dostępność Urzędu Miasta w Stalowej Woli dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. W przestrzeni wokół budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1, zostanie wykonane 9 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową, zjazdem z ulicy wewnętrznej i chodnikiem łączącym projektowany parking z wejściem do budynku oraz remont części nawierzchni z chodnikiem przed wejściem do budynku, do wiatrołapu z windą. Pozostała część robót budowlanych, która polega na budowie wewnętrznego dźwigu osobowego, realizowana będzie wewnątrz budynku na wszystkich kondygnacjach. Prace mają potrwać 11 miesięcy.

Projekt „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli”, współfinansowany jest w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.05 Przyjazna Przestrzeń Społeczna, Działanie FEPK.05.03 Dostępność.