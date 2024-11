12 listopada w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli odbyły się wzruszające obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć uroczystości, podczas której młodzież zaprezentowała program artystyczny, łączący pieśni patriotyczne z przedstawieniem teatralnym.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie uczniowie zaprezentowali przedstawienie ukazujące kluczowe momenty z historii walki o niepodległość. Występ wzbogaciły patriotyczne pieśni.

Na zakończenie głos zabrała Monika Pachacz-Świderska zastępca prezydenta miasta Stalowej Woli, która podziękowała młodzieży oraz nauczycielom za przygotowanie wzruszającego występu, doceniając ich trud włożony w organizację wydarzenia oraz pasję, z jaką przekazali widzom najważniejsze wartości patriotyczne.

– To dla mnie zaszczyt być tutaj z wami i oglądać tak piękny występ. Czułam ogromne wzruszenie, widząc wasze zaangażowanie. Serdecznie dziękuję za to, że dziś przypomnieliście nam wszystkim, jak ważna jest pamięć o historii oraz to, co wywalczyły pokolenia Polaków. Gratuluję pasji i dojrzałości, jaką pokazaliście na scenie – powiedziała wiceprezydent.