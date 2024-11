Ponad 30 rysunków ukazujących architekturę Niska i okolic, m.in. Ulanowa, eksponowanych jest na nowej wystawie w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. Ich autorem jest Bartłomiej Pucko, a niżańska wystawa jest jego pierwszą publiczną prezentacją prac.

Bartek Pucko rysuje od czasów szkolnych, głównie do przysłowiowej szuflady i ewentualnie na prezenty dla znajomych. Po raz pierwszy zdecydował się pokazać swoje prace publicznie. Namówiła go do tego Karolina Kutyła z NCK „Sokół”.

Wernisaż wystawy odbył się w środę, 14 listopada. Na otwarcie przybyło sporo osób, co nieco zaskoczyło autora. – Jest mi bardzo miło, nie spodziewałem się aż tak licznego grona. Miło mi was wszystkich widzieć – mówił autor rysunków podczas otwarcia wystawy. – Propozycja zrobienia tej wystawy bardzo przypadła mi do gustu, bo dla mnie to taka podróż sentymentalna. W Nisku zaczynałem pracę jako młody chłopak, z panem Januszem Ogińskim rozkręcaliśmy redakcję „Sztafety”.

Więcej o wystawie, autorze oraz jego inspiracjach w papierowym wydaniu tygodnika „Sztafeta” (wydanie z 21 listopada).