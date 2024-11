W środę 13 listopada odbyła się uroczystość związana z wmurowaniem aktu erekcyjnego w nowopowstającym moście na rzece San w Stalowej Woli. Inwestycja ta jest częścią projektu budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola oraz obejmuje budowę mostu, jak również konieczne prace związane z infrastrukturą techniczną w obszarze Stalowej Woli, Brandwicy i Rzeczycy Długiej.

Uroczystość zgromadziła władze miasta, powiatu, przedstawicieli Województwa Podkarpackiego, parlamentarzystów, przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz prezesa i pracowników firmy Strabag, która realizuje to przedsięwzięcie.

– Budowa nowego mostu na Sanie jest potrzebna i jest niezbędna do tego aby Stalową Wolę sprawnie skomunikować. Cieszymy się bardzo z tego, że ta inwestycja już wygląda w ten sposób, że harmonogram prac jest realizowany zgodnie z umową, że widać już efekty. Cieszymy się bardzo, że za dwa lata ta nowa przeprawa będzie komunikowała nasze miasto z Pysznicą, Radomyślem nad Sanem, Zaklikowem, z mieszkańcami, którzy zza drugiej strony Sanu docierają do Stalowej Woli czy to w celach zawodowych czy w naukowych – powiedział poseł Rafał Weber

Prace przy budowie mostu realizowane są na wodzie, w pobliżu brzegu oraz przed wałem przeciwpowodziowym, nieopodal galerii handlowej VIVO!. Nowa konstrukcja będzie łączyć miasto z planowaną drogą szybkiego ruchu S74, co znacznie uprości dostęp do Stalowej Woli dla mieszkańców gmin Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Most ma również stać się istotnym atutem w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami w nowej strefie gospodarczej.

– Jesteśmy szczęśliwi widząc, że na naszych oczach powstaje inwestycja największa w województwie podkarpackim, największy most w województwie podkarpackim, trzeci w Polsce, ale to również najnowocześniejsze technologie, innowacyjne przy jego budowie, ten imponujący system MSS, który możemy obserwować, który przejeżdżając będzie budował poszczególne elementy tego mostu. Możemy mówić o największej dotacji, która została udzielona do tej inwestycji w programie rządowym, największego wsparcia którego udzieliło Województwo Podkarpackie w ramach montażu finansowego do tej inwestycji – mówił w swoim wystąpieniu prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Projekt dotyczy terenów międzywala rzeki San oraz rzeki Bukowa, drogi powiatowej i przyszłej komunikacji z drogą S74. Planowany podwieszony most wantowy ma być najdłuższą i najbardziej nowoczesną tego typu konstrukcją w Podkarpaciu. Jego całkowita długość będzie wynosić 1760 metrów, a wartość inwestycji to 378 milionów złotych, z czego 80% będzie pochodzić z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– To jest taki symboliczny moment, kiedy wbudowujemy akt erekcyjny, natomiast fakt jest taki, że ta budowa jest realizowana w dobrym tempie – podsumował prace przy budowie mostu prezes firmy Strabag Waldemar Wójcik.

Po wystąpieniach zaproszonych gości podpisano akt erekcyjny, prezydent Nadbereżny umieścił go w specjalnej tubie. Następnie nastąpiło jego symboliczne wmurowanie. Całości uroczystości dopełniło poświęcenie aktu oraz budowanego mostu przez księdza Sylwestra Szwajcę wicedziekana dekanatu Stalowa Wola.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na jesień 2026 roku.