Powiat Stalowowolski zdecydował się na tymczasowe wstrzymanie prac remontowych na moście na Sanie w stronę Pysznicy. W związku z tą decyzją w okresie zimowym tj. do końca lutego ruch na przeprawie będzie odbywał się obustronnie. Prace zostaną wznowione wiosną.

14 listopada zaczął obowiązywać tymczasowy projekt organizacji ruchu, przywracający obustronny ruch na moście w ciągu drogi Stalowa Wola – Pysznica.

Remont mostu na rzece San rozpoczął się w lipcu i w związku z dużym zakresem realizowanych robót, wymagał wprowadzenia ruchu wahadłowego, co powodowało spore utrudnienia komunikacyjne.

– Wiemy, że nie była to komfortowa sytuacja dla mieszkańców, ale mieliśmy do wyboru tylko dwie opcje: albo całkowicie zamknąć most na okres remontu, albo wyłączać po jednej nitce i wprowadzić ruch wahadłowy. Uznaliśmy, że druga opcja będzie mniej uciążliwa dla mieszkańców Stalowej Woli oraz gminy Pysznica. Udało się już ułożyć zupełnie nową nawierzchnię na jednej nitce i zdecydowaliśmy na razie nie rozpoczynać prac na drugiej, tylko wstrzymać je na okres zimowy – do końca lutego. W tym czasie ruch na moście będzie odbywał się obustronnie, a do prac nad drugą nitką powrócimy wiosną. Tak będzie wygodniej mieszkańcom, a poza tym prace wykonywane zimą mogłyby się jeszcze dodatkowo rozciągnąć w czasie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Zadanie swoim zakresem obejmuje remont pomostu oraz elementów jego wyposażenia, w tym wybranych elementów przyobiektowych tj.: wymiana urządzeń dylatacyjnych nad podporami obiektu, remont płyty pomostu i izolacji płyty pomostu, wymiana wpustów mostowych i włazów rewizyjnych nad filarami mostu, remont kap chodnikowych i gzymsów obiektu, remont balustrad stalowych i słupów latarni oświetleniowych, remont zabezpieczenia antykorozyjnego gazociągu, nawierzchni na obiekcie, stożków nasypu, płyty pomostu, schodów na stożkach nasypu, odtworzenie oznakowania poziomego na jezdni w obrębie mostu.