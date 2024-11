Mgła, mżawka i zmiana warunków na drodze sprawiły, że stalowowolscy policjanci pracowali wczoraj na miejscu 8 zdarzeń drogowych. W dwóch z nich konieczna była pomoc medyczna. Najczęstszą przyczyną zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Od godziny 6 zablokowany był most na ul. Brandwickiej, gdzie doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z audi. Utrudnienia na drodze trwały kilka godzin. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący audi 60-latek nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, i chcąc ominąć pojazd który uległ uszkodzeniu, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd ciężarowy man. Obrażeń doznał kierujący audi, który został przewieziony do szpitala na badania.

W tym samym miejscu odnotowano również dwie kolizje, kierująca renault wjechała w bariery ochronne, a kierujący audi najechał na tył poprzedzającego go forda.

Po godz. 6 w rejonie mostu w miejscowości Przyszów doszło do kolizji drogowej volkswagena z peugeutem. Następnie po godz. 8 doszło tam do zderzenie trzech pojazdów, mazdy, kii i peugeota. Do szpitala na badania przewieziony został kierujący kia, ostatecznie nie wymagał hospitalizacji.

Również na wiadukcie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej odnotowano 3 kolizje drogowe, w których uczestniczyło łącznie 5 pojazdów. Najpierw kierujący skodą nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i chcąc ominąć pojazd znajdujący się przed nim, zjechał na wewnętrzny pas ruchu, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierki, a następnie stanął w poprzek drogi. Kolejno w skodę uderzyła kierująca dostawczym renault. Za w/w pojazdami zatrzymał się na światłach awaryjnych opel, w którego uderzył inny opel, i odbijając się od pojazdu zderzył z przejeżdżającą obok toyotą. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.