Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku 11 listopada odbyły się miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości. O godz. 12 odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej, w godzinach popołudniowych zorganizowano XXXII Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości. O godzinie 17 rozpoczęły się oficjalne uroczystości wojskowe na Placu Piłsudskiego z udziałem kompani honorowej i pocztu sztandarowego garnizonu Nisko oraz Orkiestry Dętej MDK. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego i wciągnięciem flagi państwowej na maszt.

Tego dnia zgromadzeni na uroczystości mieszkańcy byli świadkami przysięgi klas mundurowych Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego i Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki.

– Narodowe Święto Niepodległości to dla Polski i Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. W następstwie zaborów Rzeczypospolita przestała istnieć i zniknęła z mapy Europy, jednak dla narodu polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o niepodległość trwała 123 lata i naznaczona była ofiarą krwi, przelaną w licznych zrywach niepodległościowych. Podczas uroczystości czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo. Pragnę przypomnieć wszystkim, że niepodległość nie jest darem, ani przypadkiem, ale czymś, o co musimy nieustannie dbać. To wynik ciężkiej pracy, poświęceń, ale przede wszystkim ofiary życia, jaką złożyli nasi bohaterowie narodowi. Dbajmy o to, żeby wartości przekazywane młodemu pokoleniu przyczyniły się do zachowania historii, kultury i dziedzictwa naszych ojców. Jako dowódca garnizonu będę szczególnie mocno czuł wagę tego obowiązku. Na Podkarpaciu toczyły się ciężkie walki, czego niepodważalnym dowodem są mogiły bohaterów poległych za wolność. Z tej okazji chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, zarówno żołnierzom, jak i społeczności cywilnej za poświęcenie, odwagę i za to, że kontynuują najwyższą misję, obronę Rzeczypospolitej Polskiej. Niech to święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale także do refleksji. Pamiętajmy, że niepodległość, którą posiadamy, wymaga nieustannej troski, wysiłku. W walce o wolność nie ma miejsca na bezradność i bierność. Wymaga ona naszych starań i poświęceń. Agresja Rosji na Ukrainę i jej imperialne dążenia uświadamiają nam potrzebę dalszego rozwoju Sił Zbrojnych i zdolności do obrony. To zadanie na całe pokolenia – mówił dowódca 18. Pułku Saperów w Nisku płk. Sylwester Wlaszczyk.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że wszyscy zgromadzeni na uroczystości spotkali się aby wspólnie, razem wyrazić wielką radość oraz zobowiązanie płynące z naszej niepodległości, suwerenności.

– Chciałbym abyśmy wspólnie razem, świętując tą naszą niepodległość, zwrócili się do naszej Polski, a więc zwrócili się do nas samych, bo to święto tak mocno pokazuje, że Polska to my, polskość trwa bowiem w narodzie. Pomimo, że mogło nie być państwa, że były wojny, zniszczenia i prześladowania, to naród, polskość trwała. Zawołajmy tutaj, razem do nas, do naszej Polski: Polsko bądź piękna, piękna swoim krajobrazem, piękna swoim pięknem wynikającym z kultury, tradycji, naszego języka, piękna prowadzącego od Bałtyku po Tatry, piękna niesionego naszą kulturą, literaturą, pieśnią, poezją, sztuką, pięknem zapisanym w twarzy każdego z nas, serdeczności, wyciągniętych dłoni do współpracy, solidarności, polskiej gościnności. Polsko, bądź piękna i na tym pięknie buduj swoją przyszłość. Polsko, bądź silna, nie tylko siłą naszej historii, pięknem naszych bohaterów narodowych, siłą tych, którzy w najtrudniejszych momentach udowadniali co to bohaterstwo, co to odwaga, niezłomność. Polsko, bądź dzisiaj silna naszą armią, naszymi lokalnymi bohaterami, tymi, którzy dzisiaj w mundurach służą dla integralności, bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Polsko, bądź silna naszą najświętszą tradycją, ale jednocześnie spojrzeniem w przyszłość poprzez nasze talenty, umiejętności. Polsko, bądź wierna, bądź wierna tym tradycjom i zasadom, tym wartościom, które przez swoje tysiąclecie niosłaś pomimo tak wielu przeciwności, bądź wierna tej krwi oddanej za twoją wolność i niepodległość, bądź wierna Bogu, honorowi, Ojczyźnie, bądź wierna tym wszystkim zasadom, które od wieków wyróżniają, budują Cię na tle Europy i świata, jako tej wyjątkowej, jedynej. Polsko, bądź niepodległa, nie tylko we wspomnieniu dzisiejszego święta, nie tylko w kartach swojej historii, ale bądź niepodległa każdego dnia siłą naszej pracy, naszych umiejętności, naszych talentów, bądź niepodległa poprzez obronę naszych świętości, braku zgody na to, aby źle mówić o tobie, bądź niepodległa każdego dnia w sile nas samych, od najmłodszych do najstarszych. Polsko, bądź wielka, nie tylko wielkością swojej historii, nie tylko wielkością dawnych swych osiągnięć, ale również spojrzeniem i aspiracją na przyszłość, bądź wielka swoimi talentami, pracowitością, zdolnością tworzenia rzeczy wielkich ponad podziałami, w zgodzie narodowej, bądź wielka i dawaj przykład innym, inspiruj poprzez odwagę spojrzenia na cywilizację życia, cywilizację rozwoju, uświęconą naszą tradycją, naszą siłą. Polsko, jesteś piękna, jesteś silna, jesteś wierna, jesteś niepodległa, jesteś wielka. Niech żyje najwspanialsza, najpiękniejsza niepodległa, suwerenna, wielka Polska – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.