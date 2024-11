Dokończenie likwidacji term gazowych i sukcesywna wymiana wind – to największe zadanie inwestycyjne, jakie stawia sobie nowy prezes Spółdzielni Mieszkaniowej (SM) w Stalowej Woli, Bogdan Wojtala. – Spółdzielnia jest w dobrej kondycji finansowej. Tegoroczny zysk netto zapowiada się taki, że bonifikata w opłatach za mieszkania nie będzie niższa od obecnej – zapewnia. I nie wyklucza, że po 22 latach przerwy spółdzielnia postawi nowy budynek mieszkalny.

Nowy prezes to wieloletni pracownik SM. W jej zarządzie 63-letni Bogdan Wojtala zasiada od czerwca 2015 r., a w samej spółdzielni pracuje od 1991 r. Rada nadzorcza SM jednogłośnie wybrała go na prezesa 16 września br., po odejściu na emeryturę Artura Pychowskiego. Od listopada drugim członkiem zarządu jest Agnieszka Skórska, dotychczasowa kierowniczka Administracji Osiedla nr 3 (osiedla Flisaków, Lasowiaków, Pławo, Skarpa, Śródmieście). SM to największy dysponent lokali mieszkalnych w Stalowej Woli: w 177 nieruchomościach są tu 10123 mieszkania.

Ulga bez zmian i wyższa opłata na SDK

Zyski przynosi spółdzielni głównie wynajem lokali użytkowych (ma ich 238, z czego na 15 nie znalazła chętnych) i mieszkalnych (62) oraz operacje bankowe. Dzięki rosnącej z roku na rok nadwyżce bilansowej (w 2023 r. wyniosła blisko 3 mln 221 tys. zł), walne zgromadzenia SM od 2017 r. powiększały dzięki temu kwotę ulgi w opłatach za mieszkania – najpierw było to 10 gr. za metr kw. W 2025 r. wyniesie ona – podobnie jak w br. – 38 gr. W przypadku 50-metrowego mieszkania daje to 19 zł bonifikaty. O jej wysokości w 2026 r., na podstawie wysokości zysku netto za rok 2024, zdecyduje w przyszłym roku kolejne walne zgromadzenie.

– Tegoroczny zysk netto zapowiada się jeszcze wyższy od poprzedniego, tak więc bonifikata w opłatach za mieszkania nie będzie niższa od obecnej. Oczywiście, ostateczna decyzja należeć będzie do walnego zgromadzenia – zastrzega się prezes Wojtala.

Ale jednocześnie rośnie też opłata na działalność społeczno-kulturalną, czyli na utrzymanie Spółdzielczego Domu Kultury (w całości jest przeznaczana na pensje dla jego pracowników).

16 września br. rada nadzorcza SM zdecydowała o jej podwyżce od stycznia 2025 r. do 21 gr za metr kw. mieszkania (z 18 gr). W przypadku 50-metrowego mieszkania opłata ta wyniesie więc 10,5 zł. Realna ulga za taki lokal (po odjęciu od niej opłaty na SDK) w 2025 r. wyniesie zatem 8,5 zł (19 zł minus 10,5 zł).

Wszystkie podwyżki na konto spółdzielni

Od stycznia 2025 r. roku rosną też, pobierane przez SM, ale niezależne od niej, opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Tu podwyżka jest bardzo znacząca, bo z 13 zł do 27 zł za głowę (czteroosobowa rodzina zapłaci więcej o 56 zł). Spodziewać się też można wzrostu opłat za centralne ogrzewania i centralną ciepłą wodę, które także na swoich blankietach SM inkasuje od mieszkańców.

– Niestety, podwyżki opłat niezależnych od nas, co podkreślamy w zawiadomieniach wysyłanych mieszkańcom, idą niejako na nasze konto. Ale dzieje się tak zgodnie z przepisami, nic na to nie możemy poradzić – wyjaśnia Bogdan Wojtala.

Opłaty zależne od SM i zatrudnienie

A co z opłatami zależnymi od spółdzielni: eksploatacyjną i na fundusz remontowy? Czy i jak wzrosną w 2025 r.?

– Analizujemy jeszcze sytuację i prognozowany wzrost kosztów. Każdą nieruchomość rozpatrujemy osobno. Nie jestem w stanie powiedzieć dzisiaj, jak to będzie wyglądać w ostatecznych rozliczeniach. Natomiast robimy wszystko, aby koszty zależne od nas minimalizować. Na przykład sukcesywnie zmniejszając zatrudnienie. Rok 2025 będzie pod tym względem kolejnym – odpowiada prezes Wojtala.

W 2023 r. w SM pracowały 162 osoby, w 2024 r. – 152, a plan zatrudnienia w roku 2025 to 142 osoby (są to naturalne odejścia, po których nie następują nowe przyjęcia).

Windy do wymiany

Spółdzielnia od kilku lat prowadzi program modernizacji wind (poprawa ich estetyki i systemu sterowania), a ma ich w swoich zasobach 78. Teraz chce jednak zacząć wymianę tych urządzeń (najstarsze mają blisko pół wieku) na nowoczesne modele. W 2025 r. planuje wymienić je w wielkim wieżowcu przy ul. Wojska Polskiego 3. Nieruchomość ta ma już sporą kwotę na ten cel zgromadzoną na funduszu remontowym. Wykonawca tych prac ma być wyłoniony na przełomie roku.

Co ważne, windy zostaną tu doprowadzone do poziomu zero, czyli wejścia do klatki schodowej (będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu pomieszczeń zsypowych). O taką opcję (jest to droższy wariant) spółdzielnia zamierza pytać mieszkańców kolejnych wieżowców, gdzie wymieniane będą windy.

Termy do likwidacji

Sukcesywnie likwidowane ze względów bezpieczeństwa są w zasobach SM termy gazowe, zastępowane, przy współpracy z Miejskim Zakładem Komunalnym, przez instalację centralnej ciepłej wody.

– Wystąpiliśmy do MZK, by w 2025 r. takie instalacje doprowadzić do kolejnych 10 bloków. Takie rozwiązanie wymaga bowiem przygotowania przez MZK nowych węzłów cieplnych. Mamy jeszcze 33 budynki z termami w 2462 mieszkaniach. Jeśli utrzymamy dotychczasowe tempo prac w tym zakresie, to w ciągu trzech lat nie będzie już w naszych zasobach bloków z termami gazowymi – przewiduje Bogdan Wojtala.

Tu również, jak w przypadku wymiany wind, wiele zależy od wielkości funduszu remontowego, jaki zgromadziła dana nieruchomość. Obecnie prace przy likwidacji term i doprowadzeniu instalacji centralnej ciepłej wody trwają w blokach nr 28 i 30 przy ulicy Okulickiego.

Papa wszędzie jak nowa. Czy będzie nowy blok?

– Po latach remontów i modernizacji, większość najpoważniejszych prac w naszych zasobach została wykonana: docieplenia, elewacje, klatki schodowe, dachy, chodniki. Pod koniec października w bloku przy ul. Poniatowskiego 53 odebraliśmy ostatni w naszych zasobach dach, na którym położyliśmy nową papę termozgrzewalną, zastępując starą papę jutową. Nowa ma wytrzymać co najmniej 50 lat – informuje prezes Wojtala.

Oczywiście zawsze znajdą się jakieś inne potrzeby – SM powtórnie dociepla np. bloki, które najwcześniej poddano takiej operacji, bo tak bardzo zmieniła się technologia i materiały, że ówczesna termomodernizacja wymaga już poprawy. W miarę potrzeb poprawiana jest też estetyka klatek schodowych: malowanie, barierki itp.

Bogdan Wojtala nie wyklucza także, iż po ponad 20 latach przerwy, spółdzielnia zdecyduje się na budowę nowego bloku mieszkalnego (ostatni to oddany w 2002 r. budynek w Alejach Jana Pawła 13a). Ma przecież tereny pod taką inwestycję, np. na osiedlu Skarpa. Wcześniej, zgodę na takie przedsięwzięcie wyrazić musi rada nadzorcza.