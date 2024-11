1 listopada br. oficjalnie rozpoczyna działalność spółka Sport i Rekreacja Stalowa Wola Sp. z o.o., powstała w wyniku połączenia dwóch kluczowych instytucji sportowych Stalowej Woli: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej. Połączenie tych jednostek ma na celu zwiększenie dostępności i jakości usług sportowych oraz bardziej efektywne zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.

Nowa spółka będzie oferować mieszkańcom dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych, w tym stadionu piłkarskiego, licznych boisk, basenów i hal sportowych. Zarówno zawodowi sportowcy, jak i amatorzy znajdą tu idealne warunki do rozwoju fizycznego oraz rekreacji. SiR stawia na promocję zdrowego stylu życia, a także integrację lokalnej społeczności poprzez sport, oferując bogatą gamę usług dostosowanych do potrzeb różnych grup wiekowych.

Sport i Rekreacja Stalowa Wola Sp. z o.o. została powołana do realizacji zadań miasta w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Do jej obowiązków należy zarządzanie terenami rekreacyjnymi, obiektami sportowymi oraz utrzymanie miejskich obiektów użyteczności publicznej. Spółka ma także istotną rolę w promocji miasta i wspieraniu lokalnej społeczności. Jednym z jej celów jest wdrażanie programów, które pobudzają aktywność obywatelską oraz wspierają rozwój jednostek pomocniczych.

Połączenie MOSiR-u i Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej pozwoli na większą efektywność działania oraz kompleksowe wykorzystanie infrastruktury. Dzięki synergii tych jednostek mieszkańcy zyskają dostęp do różnorodnej oferty rekreacyjnej, takiej jak zajęcia sportowe, wydarzenia tematyczne, czy też programy zdrowotne. Spółka ma zamiar rozwijać ofertę skierowaną do wszystkich grup wiekowych, promując aktywny styl życia i zdrowie.

Prezesem zarządu jest Mateusz Łukasz Nowak. Szczegóły dotyczące działalności spółki i jej oferty można znaleźć na stronie internetowej sir.stalowa-wola.pl.