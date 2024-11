Czy śmietnikowa pergola wciśnięta głęboko między bloki nr 7 i 9 w alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli, na stałe zmieni swą lokalizację przy okazji trwającego właśnie remontu tutejszego parkingu i prowadzącego do pergoli dojazdu?

Zapytał nas o to jeden z okolicznych mieszkańców. Jak się dowiadujemy, inwestorem tych robót jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli. Prace mają potrwać do końca stycznia 2025 r., a ich koszt netto to blisko 90 tys. zł. Nowa nawierzchnia parkingu i dojazd wyłożone będą kostką brukową. Na czas tego remontu kontenery na odpady przestawiono na początek dojazdu. Ale to rozwiązanie tymczasowe. Po zakończeniu prac pojemniki wrócą do śmietnikowej altany i przed nią.

Spółdzielnia nosi się natomiast z pomysłem przeniesienia tej pergoli w zupełnie inne miejsce. Byłoby to jednak możliwe po likwidacji przez miasto budynku dawnego przedszkola nr 9 Jaś i Małgosia (obok szkoły podstawowej nr 7). Wtedy nowa altana stanęłaby tu w pobliżu stacji trafo.