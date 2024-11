Stalowowolscy logopedzi połączyli siły i pracują nad powstaniem nowatorskiego kalendarza, który będzie nosił nazwę „Wokół Mowy – rok profilaktyki logopedycznej 2025”. Projekt będzie zawierał m.in. informacje z zakresu profilaktyki logopedycznej czy ćwiczeń logopedycznych.

– Mój logopeda – jest to inicjatywa wspólna Urzędu Miasta. Wydziału Edukacji i Zdrowia, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz środowiska logopedów stalowowolskich. Trwa w tej chwili w Polsce kampania pt. „Dzieciństwo bez przemocy”. Przemoc kryje się pod bardzo wieloma obrazami i niestety dotyka nasze dzieci, naszą młodzież. My chcemy w różnych obszarach w tę kampanię się włączyć. Jedną z takich inicjatyw jest inicjatywa naszych stalowowolskich logopedów, żeby dać dzieciom dobrą przyszłość, dobry start w obszarze komunikacji językowej. To spotkanie otwiera cykl kolejnych spotkań z różnego rodzaju specjalistami, którzy na terenie Stalowej Woli pracują, funkcjonują i opiekują się naszymi dziećmi, naszą młodzieżą – mówiła Monika Pachacz-Świderska, wiceprezydent Stalowej Woli.

Zachęcała także do udziału w wydarzeniu, które zaplanowano na 19 listopada. O godz. 17 nastąpi podświetlenie MDK na czerwono, jako akt włączenia się w kampanię ogólnopolską „Dzieciństwo bez przemocy”.

– Urodził się taki pomysł, aby współpracować z logopedami nie tylko w ramach pracy naszej poradni, ale także z logopedami z całego miasta. I stąd zaprosiliśmy logopedów pracujących w stalowowolskich szkołach i placówkach oraz instytucjach do współpracy. Celem współpracy będzie wiele nowych projektów, działań na rzecz dziecka i jego rodziny, a także poznanie środowiska, siebie nawzajem, a także wypracowanie takich zagadnień, które będą służyły całemu stalowowolskiemu społeczeństwu – mówiła Marzena Łata, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli. Dodał, że przyszły rok ma być rokiem logopedycznym, rokiem wszystkich działań oscylujących wokół zagadnień wad wymowy i profilaktyki logopedycznej. – Jednym z działań jest kalendarz, który będzie powstawał na przyszły rok. Będziemy się spieszyć, ponieważ kalendarz dotyczy roku 2025, nie chcemy zdradzać dokładnie co będzie w zasobach tego kalendarza. On będzie bardzo ciekawy, interesujący trochę w formie zabawy, trochę w formie edukacji, bo będzie przybliżał wiele informacji z zakresu profilaktyki logopedycznej – mówiła Marzena Łata.

Dodała, że w ramach projektu zainicjowany został projekt badawczy, kierowany do rodziców, a celem tego projektu jest poznanie wiedzy na temat profilaktyki logopedycznej. – To jest projekt skierowany do rodziców dzieci w wieku 3-7 lat. Rodzice którzy mają telefony będą mogli wykonać badanie ankietowe, wypełnić kwestionariusz i na tej podstawie dowiemy się jaka jest wiedza rodziców dotycząca profilaktyki logopedycznej, a co za tym idzie będziemy mogli podjąć działania, które będą służyły właśnie rodzicom, nauczycielom, dzieciom – mówiła Marzena Łata.

– Ten wspaniały kalendarz, który powstaje zatytułowany będzie „Wokół mowy – rok profilaktyki logopedycznej 2025”, więc nasze wspólne działania będą mamy nadzieję sprzyjały temu, aby ta profilaktyka logopedyczna była coraz szersza, bo niestety badania mówią jasno – z roku na rok ilość osób potrzebujących terapii logopedycznej będzie niestety wzrastać. Dlatego zależy nam na tym, aby jak najmocniej zapobiegać, a jeśli już będzie potrzebna terapia logopedyczna to żebyśmy byli na nią przygotowani, żeby była wystarczająca ilość logopedów, żeby ta wiedza była szeroko rozpowszechniania. Dzieci mają problemy nie tylko z prawidłową artykulacją, ale także są to problemy z komunikacją, niestety zmiany cywilizacyjne, zmiana sposobu karmienia, dwujęzyczność, wady rozwojowe to wszystko sprzyja powstawaniu różnorodnych wad wymowy, dlatego my właśnie tutaj jesteśmy dla państwa, aby wspomagać najmłodszych z naszej gminy – mówiła Sylwia Wojdyła-Małek, przedstawiciel logopedów miejskich.