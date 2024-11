To będzie gratka dla wszystkich miłośników teatru i tragikomedii. „2 x Woody Allen”, czyli dwie sztuki znanego amerykańskiego twórcy podczas jednego wieczoru – tego nie wolno przegapić.

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na premierę spektaklu „2 x Woody Allen” w wykonaniu Teatru Kontynuacja, który odbędzie się 11 listopada o godz. 18.00. W ramach wieczoru teatralnego widzowie będą mieli okazję zobaczyć dwie jednoaktówki Woody’ego Allena pt. „Śmierć” i „Gdy śmierć zastuka”.

„Śmierć” to opowieść o Kleinmanie, zwykłym człowieku, którego życie skupia się na handlu i rutynie. Wszystko w jego świecie jest poukładane, aż do momentu, gdy zostaje niespodziewanie wciągnięty w pościg za tajemniczym mordercą. Nagle jego codzienność ulega dramatycznej zmianie, a on sam staje twarzą w twarz z czymś, co wcześniej było dla niego tylko abstrakcyjnym pojęciem – ze śmiercią. Woody Allen po mistrzowsku łączy humor z głębszą refleksją, tworząc zabawną, a jednocześnie pełną grozy opowieść, która wciągnie widza od pierwszych chwil. Natomiast w sztuce „Gdy śmierć zastuka” nowojorski Żyd nie waha się zagrać w remika ze Śmiercią.

Woody Allen uważany jest za twórcę „intelektualnej komedii”. To jeden z najbardziej uznanych amerykańskich reżyserów.