Przed nami kolejny pierwszoligowy mecz Stali Stalowa Wola. Na Hutniczą zawita w niedzielę 13-krotny mistrz Polski – Wisła Kraków. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego zostanie zaprezentowany hymn kibiców „Stalówki”. Będzie to premiera utworu „Sztandar”, napisanego przez Norberta Sienkiewicza w roku… 2003.

Dlaczego aż dwie dekady musiała czekać pieśń na swoją oficjalną prezentację?

– Robiliśmy w tamtym czasie próbę, jeszcze na starym stadionie, ale nie wypadło to dobrze. Nagłośnienie było tak fatalne, że lepiej było zrezygnować, bo naprawdę nie miało to żadnego sensu. A później czas uciekał, historia Stali różne zataczała koła i nagranie trafiło do szuflady, i pewnie do dzisiaj nie ujrzałoby światła dziennego, gdyby nie przypadkowe spotkanie w gronie starych kibiców. Od słowa do słowa i dzięki determinacji „Zielono-Czarnej Załogi” i Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola oraz Ośrodka „Kibice Razem” postanowiliśmy stanąć w studiu nagraniowym i zarejestrować hymn – mówi Norbert Sienkiewicz, autor „Sztandaru”, do którego napisał tekst i muzykę, i który zaśpiewał. Na gitarach zagrał wychowanek „Stalówki” były jej piłkarz, znany stalowowolski muzyk, lider zespołu Jolly Roger – Jacek Orliński, a za perkusją zasiadł wieloletni, legendarny bramkarz Stali, obecnie kierownik naszej I-ligowej drużyny, Tomasz „Balon” Wietecha. Nad całością nagrania czuwał Marcin Walczak – reżyser dźwięku w studiu nagraniowym w Sandomierzu.

– Hymn „Sztandar” jest hołdem dla klubu sportowego, który jest głęboko zakorzeniony w sercach i umysłach Kibiców ze Stalowej Woli – mówi Wojciech Duma, szef Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola. – Opisuje, że bez względu na trudności, wierni fani zawsze stoją u boku swojego klubu. Treść ma dać do zrozumienia, iż Kibicem się jest, nie bywa. Uczucie, które łączy fanów z ich klubem, często jest czymś więcej niż tylko zainteresowaniem sportem. To pasja, która przekracza granice codzienności, tworząc silne więzi i społeczności. Kibice są gotowi wspierać swój klub w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest to triumfalne zwycięstwo, czy gorzka porażka.

Mecz Stal Stalowa Wola – Wisła Kraków, niedziela 10 listopada, godz. 12.34

„SZTANDAR” (muz. i tekst Norbert Sienkiewicz)

Wiernym i wytrwałym będę dziś

w swojej sile będę trwać

po to by na całą Polskę dziś

słynął w glorii Klub kochany nasz

Choć nie zawsze było pięknie tak

że w swej chwale twardo stał

jednak całym sercem swym

każdy bronił tych jedynych barw

Ref. Dziś zielono-czarny sztandar

dumnie wieje nasz ojczysty wiatr

młode piersi w Polskę niosą pieśń

nadszedł pięknych dni i zwycięstw czas

Dziś zielono-czarny sztandar

dumnie wieje nasz ojczysty wiatr

z Podkarpacia w Polskę niesie się

STAL STALOWA WOLA – klub jedyny nasz!

Tyś miłością mą prawdziwą jest

razem przetrzymamy ciężkie dni

obiecałaś, że nie zawiedziesz mnie

tylko Ciebie wiernie kochać chcę

Z dumą barwy Twe mą zdobią pierś

zaprzysiągłem ich nie wyprzeć się

ta STALOWA WIARA z nami trwa

w naszych sercach ogień rozpala

Ref. Dziś Zielono-Czarny sztandar

dumnie wieje nasz ojczysty wiatr

młode piersi w Polskę niosą pieśń

nadszedł pięknych dni i zwycięstw czas

Dziś Zielono-Czarny sztandar

dumnie wieje nasz ojczysty wiatr

z Podkarpacia w Polskę niesie się

STAL STALOWA WOLA – klub jedyny nasz!

Na Hutniczej dziś jesteśmy znów

by morale podnieść Twe

Nie dociera do nas inna myśl

jak zwycięstwo, co tak cenne jest

Swym dopingiem prowadzimy Cię

Twoje imię nasza niesie pieśń

Niechaj cała Polska dowie się,

że STALOWA WOLA dziś potęgą jest!

Ref. Dziś zielono-czarny sztandar

dumnie wieje nasz ojczysty wiatr

młode piersi w Polskę niosą pieśń

nadszedł pięknych dni i zwycięstw czas

Dziś zielono-czarny sztandar

dumnie wieje nasz ojczysty wiatr

z Podkarpacia w Polskę niesie się

STAL STALOWA WOLA – klub jedyny nasz!

STAL STALOWA WOLA – klub jedyny nasz!

STAL STALOWA WOLA – klub jedyny nasz!

STAL STALOWA WOLA – klub jedyny nasz!