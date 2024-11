Końcem października odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano, że zabytkowy dworzec PKP w Nisku podobnie jak kilka innych obiektów został skreślony z listy zadań w Programie Inwestycji Dworcowych.

– W 2019 roku dworzec został wpisany do Programu Inwestycji Dworcowych, z zapewnieniem środków finansowych na jego realizację, w 2023 roku została podpisana umowa na zaprojektowanie przebudowy dworca kolejowego w Nisku, a w roku przyszłym miały się rozpocząć już prace budowalne. Mówię w czasie przeszłym ponieważ w ostatnim czasie zapadła fatalna z punktu widzenia tej inwestycji decyzja, otóż obecny zarząd PKP SA podjął decyzję o wyrzuceniu dworca kolejowego w Nisku z Programu Inwestycji Dworcowych czyli zarząd działający z umocowania Ministerstwa Infrastruktury podjął decyzję, że realizacja tej inwestycji zostanie wstrzymana. Zresztą tak jak dziewięciu innych inwestycji w skali całego kraju, a dla pozostałych 24 inwestycji projekty będą optymalizowane czyli będą ograniczane i to zarówno w kontekście rzeczowym jak i w kontekście finansowym – mówił poseł na Sejm RP Rafał Weber. Stwierdził, że nie ma żadnej merytorycznej, ani finansowej przesłanki, żeby zaprzestać realizacji tej inwestycji.

W uzasadnieniu decyzji spółki kolejowej czytamy: Analiza wykazała brak możliwości zagospodarowania obiektu, w tym brak zainteresowania najmem ze strony JST, co powoduje brak zasadności przywracania funkcji dworcowej. Do rozważenia: Wznowienie projektu w przypadku potwierdzenia analizami znaczenia dla funkcji transportowej.

Poseł Weber stwierdził, że w uzasadnieniu tej decyzji zarząd PKP SA minął się z prawdą twierdząc, że był brak zainteresowania zagospodarowaniem powierzchni przez jednostki samorządu terytorialnego.

– Panowie samorządowcy w ostatnich miesiącach prowadzili żywą korespondencję z PKP w sprawie realizacji tej inwestycji. Tutaj nawet odbywały się spotkania z pracownikami i były ustalenia w jaki sposób samorząd miejski ma wynająć część pomieszczeń, które w tym budynku nie będą służyć do usług transportowych. Zarząd PKP S.A. szykując nam tę informację posłużył się wierutnym kłamstwem i próbuje scedować tę decyzję na samorządowców. To skandal do potęgi entej, bo samorządowcy robią wszystko, żeby ta inwestycja doszła do skutku. Również podnoszą kwestię co do dalszej współpracy po rewitalizacji tego obiektu, a próbuje się przedstawić panów samorządowców jako tych, przez których ta inwestycja jest zatrzymana. Nie da się usprawiedliwić tej decyzji, nie da się przejść obok niej obojętnie. My z poziomu politycznego będziemy reagować, będziemy robić wszystko, aby obecny rząd przywrócił dworzec w Nisku do realizacji w trybie Programu Inwestycji Dworcowych, tak aby ta inwestycja zgodnie z naszym zamiarem została wykonana – mówił poseł Rafał Weber.

Prowadzenie takich rozmów z PKP w sprawie zagospodarowania części, która nie będzie spełniała funkcji dworcowej, potwierdził obecny na konferencji burmistrz Niska Konrad Krzyżak.

– UGiM Nisko chciał wynająć powierzchnię około 20 metrów kw. na informację turystyczną, również rozmawialiśmy z przedstawicielami niżańskiego nadzoru budowlanego, który był skłonny wynająć pomieszczenia na górze o powierzchni około 100 metrów kw., a także prowadziliśmy rozmowy z przedsiębiorcami niżańskimi, którzy mieli na parterze zająć się tą częścią komercyjną – mówił burmistrz Konrad Krzyżak.

Zawiedziony decyzją PKP jest również starosta niżański Robert Bednarz, który podkreślał, że starania o odnowienie dworca czynione były od wielu lat.

– Jesteśmy zainteresowani tym aby ten dworzec był również wykorzystany na potrzeby komunikacji autobusowej. Myślę, że jeżeli ten dworzec byłby uruchomiony i ta poczekalnia, na pewno te warunki czekania na odjazd autobusu byłyby bardziej komfortowe – mówił Robert Bednarz. Dodał, że zarówno on jak i wicestarosta uczestniczyli w rozmowach z PKP. – Wydawało nam się, że przedstawiamy konkretne propozycje zagospodarowania tego obiektu – zaznaczył.

– Realizujemy dwie inwestycje, jedną już za chwile będziemy rozpoczynać, mam na myśli przebudowę ulicy Tysiąclecia i ulicy Kolejowej, która w niedalekim sąsiedztwie dworca kończy się. Rozpoczynamy i już realizujemy proces projektowania ulicy Dworcowej. Aspekt tego projektowania był mocno konsultowany z PKP. Mamy realny plan, aby przenieść te wiaty przystankowe po stronie dworca. Wychodząc z poczekalni dworcowej można by było bezpośrednio wsiąść do autobusu, żeby nie trzeba było przechodzić przez jezdnię. Tę dokumentację projektową wykonujemy z Gminą i Miastem Nisko. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bez żadnych przeszkód, to dokumentacją na realizację ul. Dworcowej będziemy dysponować do 30 czerwca 2025 roku. To są konkrety, które w sposób jednoznaczny pokazują, że tę realizację traktujemy bardzo poważnie. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni i nie wyobrażamy sobie żeby teraz odwrócić całkowicie sytuację i ten dworzec nie zostałby przebudowany, bo inne działania, które poczyniliśmy, poczyniliśmy m.in. dlatego, żeby tutaj ta część Niska była odpowiednio zagospodarowana, żeby była odpowiednio skomunikowana. Traktujemy to jako jedną wielką całość – mówi Robert Bednarz, starosta niżański.

Poseł Rafał Weber i obecni na konferencji samorządowcy zapewnili, że będą czynić starania mające na celu zwrócenie uwagi na ważność tego zadania i przywrócenie go na listę przeznaczonych do realizacji.