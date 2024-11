Policjanci z zespołu ds. przestępczości gospodarczej w Nisku, we współpracy z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego z Przemyśla zlikwidowali dwie nielegalne bimbrownie działające na terenach prywatnych.

U jednego z zatrzymanych mieszkańców powiatu zabezpieczono blisko 200 litrów półproduktu przeznaczonego do produkcji alkoholu, a u drugiego – prawie 100 litrów. Funkcjonariusze odkryli także różnorodne urządzenia i akcesoria wykorzystywane w nielegalnym wytwarzaniu trunków oraz butelki z alkoholem etylowym.

Policjanci z niżańskiego zespołu podejrzewali, że jeden z mieszkańców powiatu może prowadzić nielegalną produkcję alkoholu na swojej posesji. Aby to zweryfikować, we wtorek udali się do jego domu w towarzystwie funkcjonariuszy II Mobilnego Referatu Realizacji w Rzeszowie Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Podczas przeszukania pomieszczeń gospodarczych znaleziono aparaturę do produkcji alkoholu, różne pojemniki oraz beczki z półproduktem w ilości bliskiej 200 litrów, a także gotowy, zabutelkowany alkohol etylowy.

W trakcie działań policjantów zidentyfikowano kolejny adres, gdzie mogło mieć miejsce podobne wytwarzanie alkoholu. Na miejscu odkryto prawie 100 litrów półproduktu oraz akcesoria używane w procesie produkcji.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i jeszcze tego samego dnia usłyszeli zarzuty nielegalnego wytwarzania alkoholu etylowego, co grozi im karą do 3 lat pozbawienia wolności.