W przedostatniej serii jesiennej rundy stalowowolskiej klasy okręgowej, najokazalsze zwycięstwo odniosła Stal Gorzyce. Wicelider rozgromił Transdźwig na jego stadionie, praktycznie już do przerwy zapewniając sobie komplet punktów.

W 18. minucie dał gościom prowadzenie Piotr Młynarczyk, pakując piłkę do bramki z narożnika pola bramkowego. Asystę zaliczył Lohan de Carvalho. A później Brazylijczyk dwukrotnie pokonał bramkarza Transdźwigu. Drugą bramkę zdobył głową, przedłużając lot piłki po po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i „głową” Machowskiego, a trzecią z rzutu wolnego z 18-20 metrów. Po zmianie stron Stal zdobyła kolejne dwa gole, oba zapisał na swoje konto Bartosz Horajecki. Pierwszym razem zamknął głową na „dalszym” słupku dośrodkowanie Machowskiego z rzutu wolnego, a w końcówce spotkania, wygarnął piłkę sprzed nóg jednemu z obrońców i przymierzył precyzyjnie z okolic 16 metra. Stal mogła wygrać wyżej, miała mnóstwo doskonałych okazji w pierwszej i drugiej połowie. Raz poprzeczka uchroniła gospodarzy przed utrata bramki, a raz słupek. Gospodarze walczyli ambitnie, ale jedyne co „ugrali” tego dnia, to 7 żółtych kartek…

Przed nami ostatnia w tym roku kolejka. W Jeżowem Sparta podejmie ŁKS, Stal Gorzyce zagra w domu ze Słowianinem. Wyniki tych spotkań zadecydują o mistrzostwie na półmetku rozgrywek.

TRANSDŹWIG – STAL GORZYCE 0:5 (0:3)

0-1 Młynarczyk (18), 0-2 Lohan (36), 0-3 Lohan (42), 0-4 Horajecki (54), 0-5 Horajecki (85)

TRANSDŹWIG: Biało – Mrozik, Gorzelany, Ciździel, Majewski, Sobieraj, Galek (60 Żołądź), Kabata (75 Paź), Stąporski (46 Marek).

STAL: Zygmunt – Bernaś (60 Różański), Winiarski, Przepiórka (60 Startek), Marut (60 Golik), Machado, Horajecki, Machowski, Toś (70 Filipiak), Lohan (80 Figat), Młynarczyk, (60 (Świąder).

Sędziował Tomasz Kopeć (Jeżowe). Żółte kartki: Majewski, Galek, Gorzelany, Stala, Kabata, Marek, Ciździel – Przepiórka.

STAL ND – STAL II SW 3:1 (3:1)

1-0 Czyrny (5), 1-1 Freilich (11), 2-1 Stypa (25), 3-1 Tereszkiewicz (36), 3-2 Kogut (81)

ND: Chamera – Styka, Darłak, Głód, Wilk, Tereszkiewicz (60 Nowak), Szalony, Tęczar (78 Amjad), Serafin, Stypa, Czyrny (80 Mokrzycki).

SW: Stanny – Książek, Tomaszewski (46 Wawszczyk), Żółtek (46 Łukawski), Cholewa (46 Piotrowski), Kościelniak, Sławek (46 Marchut), Freilich (62 Matyka), Villarreal (67 Wójs) – Kogut, Fedejko.

Sędziował Rafał Sawicki (Tarnobrzeg). Żółte kartki: Szalony – Żółtek.

W pozostałych meczach 14. kolejki: LZS Zdziary – Siarka II 3:0 (1:0), Łuczak (3, 90), Madej (74), Olimpia – Pogoń 0:2 (0:1), Sobolewski (39), R.Drożdżal (90+2), Tanew – Sparta 2:1 (2:1), D. Kokoszka (1, 16) – Wojtanowicz (36), Słowianin – Jeziorak 2:1 (1:1), Radzimowski (25), Buczek (50) – Mateusz Kurkiewicz (18), LKS Brzyska Wola – San 0:0, pauzował ŁKS Łowisko.

Najlepsi strzelcy: 17 – Wach (ŁKS), 16 – Mróz (Siarka II), 15 – Kogut (Stal II), 13 – Lohan (Stal G.), Maliarenko (Pogoń), 12 – Młynarczyk (Stal G.), 11 – Mateusz Kurkiewicz (Jeziorak), Łuczak (Zdziary), 9 – Czyrny (Stal ND), Nieradka (Słowianin).

15. kolejka, 9 listopada: Jeziorak – Tanew (11), Sparta – Łowisko (13.30), Pogoń – Brzyska Wola (13.30), Stal G. – Słowianin (13.30), 10 listopada: Siarka II – Olimpia (11), San – Transdźwig (13.30), Stal II – Zdziary (16.30), pauzuje Stal ND.