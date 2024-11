Stalowowolscy policjanci ustalili tożsamość dwóch nieletnich, które z płyty Rozwadowskiego Rynku wyrwały jedno z nasadzonych drzew. Zgromadzony materiał został przesłany do sądu rodzinnego, który zadecyduje o ich dalszym losie.

We wrześniu, stalowowolska policja otrzymała zgłoszenie o uszkodzeniu drzewa na płycie Rozwadowskiego Rynku poprzez wyrwanie go. Do sprawy dołączony został zapis z monitoringu. Zgłaszający wycenili szkodę na kwotę nie niższą niż 880 zł.

W toku czynności policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii ustalili dane sprawców zniszczenia. Okazały się nimi dwie 13-letnie mieszkanki Stalowej Woli. Obie przyznały się do popełnienia zarzucanego im czynu. Nieletnie wyrwały drzewo z korzeniami, przeciągnęły po płycie rynku i porzuciły.

Sprawa trafiła już do sądu rodzinnego w Stalowej Woli, który podejmie decyzję jakie środki wychowawcze w stosunku do nich zastosuje.