Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli po raz siódmy przystępuje do organizacji lokalnej Akcji Charytatywnej „Stalowowolska Paczka Pomocy” – edycja 2024. Stalowowolska Paczka Pomocy w tym roku zmienia nieco swój charakter. Celem akcji jest spędzenie czasu z osobą samotną w wieku 60 plus. Dodatkiem do wspólnie spędzonego czasu będzie upominek.

– Edycja 2024 dedykowana jest osobom 60 plus, osobom samotnym, które w takim codziennym życiu realnie pozbawione są kontaktów z osobami bliskimi, z rodziną. Do takich osób chcemy dotrzeć wraz z darczyńcami w okresie przedświątecznym, spędzić z nimi czas, poświęcić trochę czasu na rozmowę, być może na to, żeby podzielili się z nami swoimi troskami czy też jakimiś trudnościami ale też i takimi pozytywnymi informacjami co dzieje się w ich życiu. Głównie w tym roku stawiamy na kontakt z drugim człowiekiem. Oczywiście osoby te zostaną obdarowane paczką, ale będzie to w takiej formie symbolicznej, upominku świątecznego, paczki żywnościowej – mówiła Beata Bołoz, pracownik ds. kontaktów z mediami w MOPS.

Akcja już się rozpoczęła, do końca listopada jest czas na zgłaszanie osób samotnych. Karta zgłoszeniowa jest dostępna na stronie internetowej jak i w punkcie informacyjnym w MOPS-ie.

– Idea tegorocznej Stalowowolskiej Paczki Pomocy uległa zmianie, razem z dyrekcją doszliśmy do takiego wniosku, że chcemy wrócić do korzeni tej akcji i przede wszystkim spotkać się z osobą samotną, żeby ten czas świąteczny nie był tylko skupiony na prezentach, na przekazywaniu tych darów rzeczowych i żywnościowych, tylko w naszym zamierzeniu jest to żeby przekazać paczkę czasu, dobrego słowa, paczkę spotkania – mówił Tomasz Soja, koordynator akcji.

Zamysł jest taki, aby osoba, która przygotuje paczkę, czy to jest instytucja, przedszkole, osoba prywatna czy firma miała też możliwość przekazania tej paczki.

– Chodzi nam o to, żeby ta pomoc wiązała się ze spotkaniem, czyli osoby, które będą w tym roku zgłaszane do paczki, będziemy chcieli, żeby wyraziły zgodę na to, żeby je odwiedzić. Chcemy, żeby to nie byli ludzie tylko skupieni wokół MOPSu, ale żeby to była akcja dla mieszkańców Stalowej Woli, jest ważny wiek i przede wszystkim samotność, żeby te osoby poczuły się zauważone. Nie jest to łatwe, wiemy, że będzie się to wiązało z wieloma trudnościami, ale chcemy przede wszystkim znaleźć tego człowieka samotnego – mówił Tomasz Soja.

– Paczki będą dystrybuowane do połowy grudnia. Liczymy na to, że w akcje włączą się firmy, organizacje pozarządowe, osoby prywatne i we współpracy będziemy te paczki przekazywać i oczywiście spędzimy z odbiorcami czas. Paczka będzie wyglądała inaczej niż do tej pory. Są konkretne produkty, które chcielibyśmy, żeby były zawarte w takiej paczce i jest ich niewielka ilość: kawa, herbata, dżem, miód, coś słodkiego i jakiś element świąteczny i to by było na tyle, bo w tym roku skupiamy się na formie niematerialnej tej akcji – mówiła Ewelina Paniewska, koordynator akcji.

W ramach akcji nie ma możliwości zbierania jakichkolwiek środków finansowych, środków chemicznych i tekstylnych.