W poniedziałek, 4 listopada, odbyła się konferencja prasowa posła opozycji Rafała Webera (PiS), na której parlamentarzysta mówił o rozszerzeniu sieci płatnych dróg. Nowe opłaty obejmują ponad 1600 km dróg szybkiego ruchu: autostrad i dróg ekspresowych, objętych elektronicznym systemem poboru opłat e-TOLL, co zostało potwierdzone w Rozporządzeniu Rady Ministrów.

Od 1 listopada br. decyzją rządu Donalda Tuska została rozszerzona sieć płatnych dróg dla pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Z prognoz wynika, że przez następne 10 lat państwo może „wyciągnąć” od przewoźników i firm transportowych aż 14 miliardów złotych.

– W mojej ocenie te środki zostaną przerzucone na kontrahentów firm transportowych, a kontrahenci przerzucą je docelowo na ostatnich odbiorców czyli na nas – zauważa poseł Weber.

Według parlamentarzysty takie działania są proinflacyjne i harmonizują z innymi przedsięwzięciami obecnego rządu, które mają na celu podniesienie inflacji w Polsce. Inne działania, które zostały podjęte w ostatnich miesiącach to powrót 5-proc. stawki VAT na żywność (od 1 kwietnia br.), zniesienie tzw. tarczy energetycznej (od 1 lipca br.), co spowodowało znaczny wzrost kosztów energii elektrycznej, gazu i ciepła. Na podstawie informacji z października, inflacja osiągnęła poziom 5 proc. i w nadchodzących miesiącach nieuchronnie wzrośnie.

– Droga ekspresowa S-19 do 31 października była bezpłatna, od 1 listopada jest już płatna dla pojazdów powyżej 3,5 t oraz autobusów. Można powiedzieć, że my budowaliśmy drogi i na tym skupialiśmy ogromną uwagę i na to wydawaliśmy ogromne środki finansowe, natomiast obecny rząd nakłada opłaty drogowe na drogi przez nas zbudowane – mówi Rafał Weber

Poseł podkreśla, że gdyby rząd podjął działania na rzecz obniżenia kosztów funkcjonowania firm transportowych, na przykład poprzez redukcję podatków lub składek ZUS, mogłoby to przynieść ulgę rynkowi. W 2023 roku, dzięki interwencjom PiS, przewoźnicy osiągnęli oszczędności rzędu 10 miliardów złotych, jednak obecnie mechanizmy wsparcia zostały wycofane.

Droga S19 stanowi istotny szlak komunikacyjny, co będzie miało wpływ na wzrost cen wszystkich przewożonych towarów, od artykułów spożywczych po różne materiały. Zwiększą się również koszty produktów opuszczających region.

Drugim wątkiem konferencji był wątek związany z inwestycjami kolejowymi. Poseł poinformował, że w Polsce z listy rewitalizacyjnej wypadło aż 34 dworce, w tym dworzec w Nisku, co wzbudza niezadowolenie wśród samorządowców.

– Co z innymi inwestycjami? Z rewitalizacją dworca kolejowego Stalowa Wola, co dalej z rewitalizacją linii kolejowej L68 od Rozwadowa, przez Nisko, Rudnik nad Sanem, Nową Sarzynę, Leżajsk i Przeworsk? – pytał poseł

Rafał Weber mówił także, że dzięki decyzji o rewitalizacji linii kolejowej L68 między Rozwadowem a Lublinem, pociągi na tej trasie kursują szybciej oraz, że w ciągu ostatnich ośmiu lat zrealizowano wiele inwestycji, które przyczyniły się do polepszenia jakości transportu w naszym regionie. Ważne, aby kontynuować działania jak rewitalizacja linii L68, a nie ma pewności, że fundusze na te cele będą zabezpieczone w przyszłych budżetach.

Pojawił się także temat drogi ekspresowej S74, której plany wciąż pozostają niejasne.

– Cały czas czekamy na wydanie decyzji środowiskowej. W grudniu minie dokładnie rok od przejęcia władzy przez rząd Donalda Tuska, myślę, że to będzie dobry czas na to żeby zwołać posiedzenie zespołu parlamentarnego „Tak dla budowy S74”, którego przewodniczącym zostałem kilka miesięcy temu. Myślę, że wtedy zrobimy takie podsumowanie co przez rok obecna władza zrobiła w ramach tego projektu. Wydaje mi się, że nie za wiele, a tym tematem interesuję się stale i jestem w bieżącym kontakcie z ludźmi, którzy go realizują. W ciągu najbliższych kilku tygodni zwołam takie posiedzenie zespołu, aby uzyskać oficjalne informacje na temat tego jak wygląda praca nad wydaniem decyzji środowiskowej dla drogi ekspresowej S74 – podsumował parlamentarzysta.