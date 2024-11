XIV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków i cmentarza wojennego w Rozwadowie już za nami. W tym roku padła kolejna rekordowa kwota podczas kwesty, a było to 30 036,18 zł.

– W ubiegłym roku, dzięki hojności odwiedzających obie nekropolie w Stalowej Woli zebraliśmy ponad 24 tys. zł, co było rekordową kwotą. Pozwoliło nam to uzyskać dotację na renowację trzech zabytkowych nagrobków. Jeden prawdopodobnie z przełomu XIX/XX wieku, nie zachowały się żadne inskrypcje, które mogłyby nas naprowadzić w poszukiwaniu do kogo należał, dwa nagrobki z lat 20 XX wieku. W pierwszym przypadku nagrobek należał do dziecka Maniusia Bettnar, który zmarł na czerwonkę w wieku 8 lat, drugi do Jana Josse, ekonoma dóbr Lubomirskich. Ponadto w związku z przypadającą 130 rocznicą urodzin i 70 rocznicą śmierci Witolda Habdank Kossowskiego podjęliśmy się również renowacji jego nagrobka. Legionisty, poety, pierwszego dyrektora liceum i gimnazjum w Stalowej Woli. W ciągu kilkunastu lat, udało nam się odnowić 28 zabytkowych nagrobków z 118 wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto w tym roku naszym staraniem teren cmentarza wojennego w Rozwadowie powrócił pod zarząd gminy (wcześniej należał do parafii) co pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z renowacją wojennej nekropolii – mówił Witold Adamski z Fundacji Przywróćmy Pamięć.

Kwesta była prowadzona na obu cmentarzach w Stalowej Woli, komunalnym i parafialnym w Rozwadowie.

– Dzięki Wam w następnym roku będą możliwe kolejne renowacje. Dziękujemy również tym wszystkim, którzy nam pomagali (bez Was nie istniejemy) poświęcając swój czas: Harcerkom i Harcerzom ZHR z Rozwadowa, Drużynie Polowej Sokoła, Kolegom ze Związku Oficerów Rezerwy RP koło Stalowa Wola, Jednostce Strzeleckiej w Stalowej Woli, W-ce Staroście Staszkowi Sobierajowi, Radnym Ilonie Kaczmarek, Aleksandrowi Kapuścińskiemu, Kolegom Markowi Dembowskiemu, Karolowi Karbarzowi z synem, Roksanie Pąk, Grześkowi Męcińskiemu, Mariuszowi Gumowskiemu, Adamowi Burdzemu, Mariuszowie Szeferskiemu, Markowi Gajdzie. Dziękujemy mediom za nagłośnienie informacji o kweście jak i relacji z samej kwesty. Jeszcze raz dziękujemy Wszystkim, za ofiarę, za dobre słowo, wsparcie – czytamy na FB Fundacji Przywróćmy Pamięć.