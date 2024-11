Chociaż niedobór cynku nie jest powszechną przypadłością, to każdy z nas powinien zadbać o odpowiednią podaż cennego mikroelementu. Zbyt niskie stężenie tej substancji może wiązać się z niebezpiecznymi i trudnymi w leczeniu powikłaniami. Sprawdź, czy należysz do grupy osób narażonych na niedobór tego składnika!

Od odporności po urodę – czy znasz najważniejsze funkcje cynku?

Cynk jest jednym z pierwiastków śladowych, co wskazuje, że występuje w organizmie w niewielkiej ilości – w naszym ciele znajduje się od 2 do 4 gramów tego mikroelementu. Nie oznacza to jednak, że cynk nie jest nam potrzebny. Ta substancja może stanowić składnik ponad 400 cennych enzymów oraz tysięcy białek. W jaki sposób cynk wpływa na nasz organizm? Wspomniany pierwiastek może odgrywać ważną rolę w:

kształtowaniu odporności,

syntezie kwasów nukleinowych DNA, RNA i hormonów oraz metabolizowaniu białek, tłuszczów i węglowodanów,

chronieniu organizmu przed wolnymi rodnikami,

regulowaniu cyklu menstruacyjnego oraz zwiększaniu płodności u mężczyzn,

poprawianiu koncentracji i czasu reakcji,

przyspieszaniu procesu gojenia się ran,

regulowaniu gospodarki hormonalnej,

leczeniu reumatyzmu i wzmacnianiu kości,

utrzymywaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi,

dbaniu o kondycję skóry, włosów i paznokci.

Co dzieje się w organizmie osoby cierpiącej na niedobór cynku?

Zbyt niskie stężenie cynku z pewnością odbije się negatywnie na naszej kondycji. Osoby dotknięte niedoborem skarżą się na częste infekcje, brak apetytu oraz nadmiernie wypadanie włosów. Inne, charakterystyczne objawy to apatia i przewlekłe zmęczenie, któremu towarzyszą problemy z pamięcią. Takie dolegliwości mogą, ale nie muszą wskazywać na niedobór cynku, dlatego przed sięgnięciem po suplementy diety należy wykonać badanie krwi, które pomoże ustalić, czy w naszym organizmie dzieje się coś niepokojącego oraz jaki czynnik spowodował pogorszenie samopoczucia. W przypadku stwierdzenia niedoboru cynku warto wprowadzić do swojej diety sprawdzone i skuteczne suplementy, na przykład https://mybionic.pl/skoczylas-cynk-3-formy-miedz-egcg-i-kwercetyna-60-kapsulek.

Czy nadmiar cynku może być niebezpieczny?

Cynk jest pierwiastek śladowym, dlatego nieprawidłowa suplementacja tego związku może nadmiernie podwyższyć jego stężenie, co będzie się wiązało z nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi. Przedawkowanie cynku może prowadzić do zaburzeń ze strony układu immunologicznego, a także bólów głowy, nudności, czy uczucia przemęczenia. Nie należy przyjmować cynku w większych porcjach niż 40 mg na dobę, chyba że lekarz zalecił inaczej. Standardowe dzienne dawki tego mikroelementu wynoszą z reguły od 15 mg w przypadku zdrowych, dorosłych osób do 20 mg dla kobiet w ciąży i pań karmiących piersią.

Kiedy należy sięgnąć po suplementy diety z cynkiem?

Suplementację cynku najlepiej rozpocząć w momencie, gdy nasz organizm jasno wskazuje, że potrzebuje dodatkowej dawki tego pierwiastka. Sygnałem alarmowym jest na przykład nagły i niespodziewany spadek wagi, podatność na infekcje wirusowe, wypadanie włosów, czy problemy z gojeniem się ran. Zanim zdecydujemy się na suplementację, potwierdźmy nasze podejrzenia co do ewentualnego niedoboru. Badanie krwi jednoznacznie wskaże, czy w organizmie pacjenta brakuje cynku. Jeśli wyniki potwierdzą nasze przypuszczenia, koniecznie sięgnijmy po odpowiedni suplement diety.