Końcem października wyłączony został system roweru miejskiego w Stalowej Woli. Cykliści pokonali na rowerach miejskich dystans ponad 214 tysięcy kilometrów, rowery były wypożyczone 90 105 razy.

Był to 5 sezon na rowery miejskie z firmą Orange Polska S.A. i Roovee S.A., usługa z tym operatorem będzie świadczona do 31 października 2026 roku w sezonach wiosna-jesień. Warunkiem korzystania z sytemu rowerowego w Stalowej Woli jest zainstalowanie aplikacji mobilnej oraz wniesienie symbolicznej opłaty początkowej dla nowych użytkowników systemu (10 złotych). Systemowi roweru miejskiego w Stalowej Woli dedykowana jest strona www. stalowawola.bike/.

W tym roku czas przejazdów to – 1 980 993,62 minut, dystans –214 551,63 km, średnia prędkość – 9,72 km/h, liczba nowych użytkowników w 2024 roku – 1 710. W sumie w systemie jest zarejestrowanych 11 247 użytkowników. W minionym sezonie rowery cieszyły się największą popularnością w miesiącach sierpień (501 wypożyczeń), lipiec (497), maj (467). Jednoślady były wypożyczane średnio 421 razy dziennie.

Najbardziej popularne stacje to MDK, Hala Targowa, Al. Jana Pawła II – Bazylika, Rondo KEN, Czarnieckiego.

– Od 2023 roku użytkownicy mają do dyspozycji 15 stacji rowerowych i 150 jednośladów do przejazdów miejskich. Oprócz rowerów tradycyjnych w ofercie znajdują się także rowery dziecięce, rowery z fotelikami dla dzieci oraz 5 tandemów. Rowery i stacje rowerowe powrócą na ulice Stalowej Woli 1 kwietnia 2025 roku. System roweru miejskiego jest uzupełnieniem strategii zrównoważonego transportu miejskiego, która jest realizowana w Gminie Stalowa Wola konsekwentnie od kilku lat – informuje MZK.