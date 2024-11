24 października 2024 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastkowicach obchodziła 20 rocznicę nadania szkole zaszczytnego imienia Armii Krajowej. Wybór takiego patrona był jak najbardziej uzasadniony. Wieś Jastkowice i jej okolice były terenem działań żołnierzy Armii Krajowej, a wielu mieszkańców wsi znalazło się w szeregach tej wojskowej organizacji. W okolicznych lasach swoje bazy miały oddziały partyzanckie, które toczyły walki z okupantem. Natomiast na terenie wsi funkcjonowała placówka Armii Krajowej z komendantem Józefem Fedorowskim, która skupiała kilkadziesiąt chłopców i dziewcząt. U pani Marii Chwiej działała konspiracyjna skrzynka Armii Krajowej.

Rocznicowe obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach, odprawiana przez proboszcza Adama Węglarza, a miejscowy wikary wygłosił kazanie, po czym nastąpił przemarsz do szkoły, gdzie uczniowie i zaproszeni goście uczestniczyli w, przygotowanej przez nauczyciela historii p. Mariusza Szewca, uroczystej akademii poświęconej pamięci żołnierzy-partyzantów Armii Krajowej.

Po powitaniu przez dyrektora szkoły p. Witolda Stasiaka, goście zgromadzeni w sali gimnastycznej szkoły, obejrzeli krótki montaż archiwalnych filmów i zdjęć z wydarzeń sprzed dwudziestu lat, a więc uroczystości nadania szkole imienia Armii Krajowej i jednocześnie poświęcenia sztandaru oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej, którego dokonał, w imieniu Ojca – Jana Markuta ps. “Wichura”, obecny prezes Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Zbigniew Markut.

W swoim wystąpieniu nadmienił on między innymi, że Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wystąpiło z inicjatywą upamiętnienia mieszkańców Jastkowic, którzy brali czynny udział w walce o wolność naszej Ojczyzny. Podkreślił również, że do tego projektu przychylnie odniosły się i poparły pomysł upamiętnienia władze gminy.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Pysznica Łukasz Bajgierowicz, jego zastępca Witold Pietroniec oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Skrzypek. W trakcie uroczystości głos zabrał wójt Łukasz Bajgierowicz.

W swojej wypowiedzi podkreślił patriotyczne wartości, jakimi kieruje się szkoła, w myśl hasła: „Armia Krajowa naszym patriotycznym drogowskazem” i jakie są przekazywane w związku z obraniem, tak dumnego imienia, którego symbolem jest Armia Krajowa.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, które reprezentował prezes Zbigniew Markut wraz z Zarządem: Grażyną Bogacz i Władysławem Potockim oraz członkiem Koła Tadeuszem Piecykiem – górnikiem rannym 16 grudnia 1981 w Kopalni “Wujek”. Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło poprzednich dyrektorów i nauczycieli szkoły: p. Krystyny Nowosielskiej, p. Haliny Kochan, p. Elżbiety Mazur, p. Grażyny Antosik.

“Wywołana do tablicy”, ówczesna dyrektor szkoły, p. Krystyna Nowosielska w swoim wystąpieniu wróciła pamięcią do wydarzeń sprzed 20 lat. Podkreśliła, jak wielkie znaczenie dla społeczności Jastkowic miało nadanie szkole, tak zaszczytnego imienia i jaka była to ogromna nobilitacja i jednocześnie organizacyjna mobilizacja, w którą włączyła się cała wiejska społeczność.

Podniosła uroczystość znalazła swój epilog w pokoju nauczycielskim, gdzie w przy kawie i ciasteczku, wspomnieniom nie było końca…

Tego dnia odbyło się również uroczyste pasowanie na ucznia, dokonane przez dyrektora szkoły p. Witolda Stasiaka.