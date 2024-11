Miejska Biblioteka Publiczna w Ulanowie została beneficjentem programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, którego celem jest wyrównanie szans dla mieszkańców mniejszych gmin poprzez dostęp do najnowszych technologii.

Dzięki temu dofinansowaniu, placówka w Ulanowie została wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Ten zapewni mieszkańcom jeszcze lepszy dostęp do cyfrowych zasobów i technologii. W ramach zadania w Ulanowie udało się kupić m. in. 2 komputery stacjonarne, 3 laptopy, monitory, a także zestawy myszy wraz z klawiaturami i listwy zasilające oraz bezprzewodowe czytniki kodów, słuchawki z mikrofonem i licencje Microsoft Office.

Koszt całkowity projektu to blisko 30 tysięcy złotych, z czego kwota przeszło 24 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania Instytutu Książki.

Już teraz trwają przygotowania do tego, by ulanowska biblioteka wkrótce mogła zaprosić czytelników do skorzystania z nowego sprzętu.

