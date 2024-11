Po raz drugi przyznano nagrodę Orła – laur Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Stalowej Woli – wraz z tytułem „Inżyniera Roku 2024”. Otrzymał go Jerzy Kuter, zasłużony konstruktor Huty Stalowa Wola oraz Ośrodka Rozwojowego Maszyn Ziemnych i Transportowych. Uroczystość połączono z Dniem Seniora SIMP.

Nagrodę wręczono 25 października – podobnie jak przed rokiem – w gościnnej auli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

– Wydawało mi się to naturalne i logiczne, że państwa spotkania odbywać się będą właśnie tutaj, bo gdzie inżynier może się poczuć lepiej, jak nie na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym – mówił do zebranych jego dziekan, dr hab. Andrzej Trytka, zapraszając simpowców na kolejne spotkania w murach Wydziału. Poinformował też, iż od spotkania sprzed roku niewiele się tu zmieniło, zrobione zostały „drobne zakupy za 4 mln zł, które są w tej chwili w trakcie instalacji”.

Dziekan Trytka przypomniał również, że w 2025 r. przypada 60-lecie kształcenie kadry inżynierskiej w Stalowej Woli: w 1965 r. powstał tu Punkt Konsultacyjny Politechniki Rzeszowskiej, w 1998 r. – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny, a w 2016 r. – Wydział Mechaniczno-Technologiczny. Z kolei od obecnego roku akademickiego ruszył tu nowy kierunek: Inteligentne systemy i technologie produkcji, na którym studiuje ponad 100 osób (dziennie i zaocznie).

Zanim wręczono nagrodę Orła, rocznicowymi statuetkami i dyplomami uhonorowano 17 osób – przyznawane są simpowcom w jubileusze urodzin, w 5-letnich cyklach, począwszy od 70-latków. A oto lista tegorocznych jubilatów: Józef Brożek, Stanisław Dobrowolski, Roman Irmsmanbet, Dorota Kara, Lidia Kołodziejska, Andrzej Matuła, Mieczysław Niemiec, Marian Piechota, Antoni Rusinek, Marian Sołtys, Adam Szczygieł, Maria Szelest, Tadeusz Szubartowski, Andrzej Świerczczek, Bogumiła Tobola, Andrzej Tyrała, Antoni Zaborowski.

Decyzją 7-osobowej Kapituły, nagrodę Orła i tytuł „Inżyniera Roku 2024” otrzymał Jerzy Kuter, a okolicznościową laudację wygłosił Stanisław Wójcik, przewodniczący Koła Miejskiego SIMP w Stalowej Woli. Przedstawiając zawodową drogę laureata (stypendysta HSW, mistrz na wydziale remontu obrabiarek, pion konstrukcyjny produkcji wojskowej w OBRMZiT, a potem w HSW), podkreślał jego ogromną wiedzę i doświadczenie oraz udział we wdrożeniach do seryjnej produkcji ważnych wyrobów wojskowych: transportera MTLB, 122-mm haubicy Goździk, 155-mm armatohaubicy Krab czy 120-mm moździerza Rak (w tym ostatnim przypadku błyskawicznie opracowano prototyp, używając do nowego moździerza… skróconej lufy z Goździka).

– Myślę, że przez Hutę i OBRMZiT przeszło wielu świetnych inżynierów, którzy także zasługują na Orła. Dziękuję więc Kapitule za wyróżnienie mojej osoby i odbieram to jako wyraz uznania dla całego środowiska konstruktorów – powiedział Jerzy Kuter.

Swoje wsparcie dla zorganizowania uroczystości przekazał prezydent Stalowej Woli, Starosta Stalowowolski oraz Huta Stalowa Wola SA.