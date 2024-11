Gmina Harasiuki podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

Dzięki pozyskanym środkom w gminie Harasiuki wykonane zostaną następujące zadania: rozbudowa sieci wodociągowej w m. Banachy, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Huta Krzeszowska, Huta Podgórna, Gózd oraz Maziarnia, nadbudowa, przebudowa i remont SUW wraz z montażem dwóch naziemnych zbiorników w Hucie Krzeszowskiej oraz wymiana hydrantów naziemnych oraz zasuw.

Wartość projektu to prawie 9,3 mln. złotych, z czego dofinansowanie to ok. 7,9 mln zł.