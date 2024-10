2 listopada o godzinie 18:00 w malowniczym kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach odbędzie się poruszający koncert pod tytułem „Muzyczne Zaduszki”.

W tej wyjątkowej atmosferze zadumy i refleksji na scenie zaprezentuje się Niżańska Orkiestra Kameralna, której występom towarzyszyć będą utalentowani soliści oraz chór.

Podczas koncertu zabrzmią piękne utwory sakralne oraz klasyczne, mające na celu skłonienie słuchaczy do głębokiej refleksji oraz wspomnień o bliskich, którzy odeszli. To nie tylko muzyczne wydarzenie, ale również okazja do zatrzymania się na chwilę i zastanowienia nad trwałością naszego życia oraz pamięcią o tych, których nie ma wśród nas.