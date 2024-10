Kolejne mecze rozgrywały w ostatni weekend zespoły uczestniczące w stalowowolskich amatorskich ligach koszykówki i siatkówki.

W SWVA po raz trzeci schodzili z tarczą z boiska siatkarze WP-Transferu oraz Konzbudu, który stracił pierwszego seta w rozgrywkach. „Urwał” mu go Leśnik Sagitarius Nisko. Pierwszą wygraną zapisali na swoje konto „behapowcy” Tomasza Mazura. Teraz w rozgrywkach SWVA nastąpi przerwa do 16 listopada.

W koszykarskiej lidze rozegrano dwa mecze. W pierwszym HSW Narzędziownia pokonała różnicą 25 punktów Złotą Generację. W zwycięskiej drużynie pierwsze skrzypce grał Jacek Buczek, który jeszcze nie tak dawno „trzymał” grę Stali Stalowa Wola, i który z całą pewnością przydałby się beniaminkowi 2 ligi…

W drugim spotkaniu niżańskie Chytrusy z Lasy nie dały żadnych szans Ełkowi Skład Stalowa Wola, wygrywając wszystkie kwarty.

Drużyny biorące udział w SWBA wrócą do gry tydzień po siatkarzach, 23 listopada.

SWVA, wyniki 3. kolejki: NxNet – BHP PPOŻ T.Mazur 0:3 (19:25, 18:25, 28:30), Konzbud – Leśnik Sagitarius 3:1 (25:15, 24:26, 25:16, 25:17), WP-Transfer – Art–Greg 3:0 (29:27, 25:18, 25:22).

4. kolejka, 16 listopada: NxNet – Leśnik Sagitarius (10), WP –Transfer – BHP PPOŻ T.Mazur (11.40), Konzbud – Art–Greg (13.20).

SWBA, wyniki 2. kolejki: Złota Generacja – HSW Narzędziownia 39:64, Chytrusy z Lasu – Ełk Skład 81:45, pauzowały Martwe Piksele.

3. kolejka, 23. listopada: Chytrusy z Lasu – Martwe Piksele (16), Ełk Skład – HSW Narzędziownia (17.20), pauzuje Złota Generacja.