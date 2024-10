Pierwszej porażki w rozgrywkach doznał lider grupy I, Łęg Stany. W grupie II w spotkaniu „sarzyniaków” o jedno trafienie lepsza okazała się Unia.

GRUPA I

Sposób na Łęg znalazł na swoim boisku Wisan Skopanie, który po porażce u siebie z LZS-em Żabno 0:3, a było to końcem września, idzie jak… burza. Odgrywając Łęg, odniósł piąte zwycięstwo z rzędu.

Potknięcie Łęgu wykorzystał San. Jedenastka z Wrzaw bez większych problemów pokonała na wyjeździe Jadachy i została nowym liderem.

Tylko 3 „oczka” traci do niego trzeci zespół ligowej tabeli – Czarni Lipa, ale ma rozegrany jeden mecz mniej. W ostatniej kolejce drużyna trenera Adriana Chamery „odstrzeliła”… Strzelca Dąbrowica.

Wyniki 12. kolejki:

LZS Żabno – Junior Krzeszów 1:0 (1:0), Kaczor (17)

LZS Jadachy – San Wrzawy 0:4 (0:1), Rutkowski (29), Broda (51), Zioło (55), Skrzypek (59)

KP Zarzecze – Kolejarz Knapy 3:3 (1:2), Kudyba (32), Ł.Kobylarz (53, 77) – Bogdan (11), Lewicki (14, 68)

Czarni Lipa – Strzelec Dąbrowica 4:1 (2:0), K.Chamera (27, 38), Kozieł (55), Tatar (80) – Surowiec (77)

Wisan Skopanie – Łęg Stany 2:0 (1:0), Trzeciak (35), I.Hynowski (83)

LZS Wola Rzeczycka – Płomień Trześń 2:2 (0:1), Porzuc (56), Stańkowski (79) – Chorab (20), Kukhar (90+3)

Unia Skowierzyn – Bukowa Jastkowice 1:3 (1:2), Nowak (15) – Tarka (14),Szeser (43), Pławiak (90+4 – karny)

Najlepsi strzelcy: 13 – Broda (San), 11 – Stańkowski (Wola Rz.), 10 – Serafin (Łęg), 9 – Ł.Kobylarz (Zarzecze), 8 – Kaczmarczyk (Bukowa), Ryś (Łęg), Tarka (Bukowa).

13. kolejka, 2 listopada: Bukowa – Żabno (13.30), Płomień – Unia (13.30), Junior – Jadachy (13.30), Strzelec – Wisan (14), Kolejarz – Czarni (14), 3 listopada: Łęg – Wola Rz. (13.30), San – Zarzecze (13.30).

GRUPA II

Przedostatni zespół tabeli KS Sarzyna zawiesił wysoko poprzeczkę liderowi z Nowej Sarzyny, w dodatku na jego stadionie, ale na nic to się zdało, bo z niczym wracał do domu. W 12. minucie, po zagraniu Wojciecha Karwackiego, bramkę dla Unii zdobył Konrad Wilkos i jak się okazało było to jedyne celne trafienie w tym meczu.

Także w Podwolinie, jeden gol musiał wystarczyć oglądającej ten mecz widowni. Najważniejsze jednak było to, że strzelili go gospodarze, a dokładnie zrobił to Dawid Kowal.

Ósme zwycięstwo odniósł Retman Ulanów. Drużyna grającego trenera Wojciech Tyczyńskiego przywiozła komplet „oczek” z Jarocina, a on był tym, który w 76. minucie zdobył decydującą o zwycięstwie bramkę.

Wysoką formę strzelecką „wystrzeliły” w przedostatniej kolejce zespoły Sokoła i Podlesianki. Po trzy bramki zdobyli w tych meczach: Adam Kusiak i Wojciech Czechowicz.

Wyniki 12. kolejki:

Staromieszczanka Stare Miasto – Górnovia 0:2 (0:0), Majka (70), Skowron (90)

Czarni Sójkowa – Jodła Przychojec 1:1 (1:1), Olszowy (14) – Świeżawski (21)

GKS Groble – Sokół Hucisko 0:9 (0:3), Kusiak (5, 19, 65), Stępień (35), Kostyra (61), Kuźmiak (81), Klocek (83, 84), Krzemiński (88).

Unia Nowa Sarzyna – KS Sarzyna 1:0 (1:0), Wilkos (8)

KS Podwolina – Advit Łętownia 1:0 (0:0), Kowal (71)

KS Jarocin – Retman Ulanów 2:3 (1:1), Wołoszyn (29), Socha 966) – Szyliński (21), Hasiak (72 – karny), Tyczyński (76)

Podlesianka Kamień – Francesco Jelna 7:0 (4:0), Czechowicz (4, 40, 43), Story (44), Kowalski (50, 65), Szewc (84).

Najlepsi strzelcy: 16 – Wilkos (Unia), 11 – Madej (Unia), 9 – Olszowy (Czarni), Tyczyński (Retman), 8 – Zelek (Podwolina), 7 – Bizior (Górnovia), Socha (Czarni).

13. kolejka, 2 listopada: Sokół – Unia (13.30), Jodła – Groble (14), 3 listopada: Francesco – Staromieszczanka (13.30), Retman – Podlesianka (13.30), Advit – Jarocin (13.30), Sarzyna – Podwolina (13.30), Górnovia – Czarni (13.30).

