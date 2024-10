W poniedziałek, 28 października odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez przewodniczą Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Urszulę Tatys. Spotkanie związane było z planowaną w Stalowej Woli na listopad kampanią społeczną dotyczącą przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

– W tym roku pod koniec listopada, w ostatnim tygodniu listopada organizujemy kampanię pod patronatem pana prezydenta Lucjusza Nadbereżnego, kampanię The Orange Day – chodzi o kampanię przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Kampania będzie miała na celu zweryfikowanie stanu wiedzy naszego społeczeństwa, na temat przemocy. Będzie nie tylko wizualizacją tzn. nie tylko budynki użyteczności publicznej będą podświetlone na kolor pomarańczowy, ale również będą warsztaty, na które została zaproszona pani mec. Monika Sokołowska z centrum praw kobiet z Warszawy, autorka książki „Walka z Goliatem”. Kampania jest skierowana do przeciętnej, normalnej kobiety w Stalowej Woli, takiej kobiety, która czasami czuje się osamotniona w walce z przemocą, ponieważ czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że niewiedza – czyli brak świadomości jakie ma prawa doprowadza do tego, że żyje w długoletnim związku z przemocowcem – mówiła Urszula Tatys.

W ramach kampanii przygotowane zostaną ulotki informacyjne o prawach kobiet.

– Chciałabym się zwrócić do placówek, do ciał doradczych, do firm, aby wsparli naszą kampanię. Zakładam komitet organizacyjny i zapraszam do tego komitetu również kobiety, które żyją w naszym mieście – kontakt za pośrednictwem messengera – mówiła Urszula Tatys.

Dodała również, że w planach jest otwarcie w przyszłym roku na 8 marca centrum informacyjno-konsultacyjnego dla kobiet.

Urszula Tatys wspominała także o przygotowywanych dwudniowych warsztatach asertywności dla kobiet. Szczegółowe informacje mają być podane w późniejszym terminie.