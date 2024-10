Stalowowolscy policjanci interweniowali wobec kierującego volkswagenem, który przekroczył dopuszczalną prędkość i nie zatrzymał się do kontroli. Swoją jazdę zakończył w przydrożnym rowie. Trwa wyjaśnianie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.

-W niedzielę, przed godz. 23 w miejscowości Rzeczyca Długa policjanci podjęli interwencję wobec kierującego volkswagenem podając sygnały do zatrzymania się. Powodem było przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 71 km/h. Kierujący zignorował sygnał do zatrzymania i odjechał. Policjanci ruszyli za nim. Po przejechaniu kilkuset metrów, w miejscowości Rzeczyca Okrągła, volkswagen na zakręcie drogi wjechał do przydrożnego rowu -informuje KPP w Stalowej Woli.

W trakcie kontroli okazało się, że w pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn, obaj byli nietrzeźwi.

Mężczyźni to mieszkańcy powiatu stalowowolskiego w wieku 24 i 28 lat. Z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady, które pomogą wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia, a także ustalić kto kierował autem.