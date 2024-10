Ani Sokół Nisko, ani Sokół Kamień nie wzbogaciły po ostatniej kolejce swoich kont punktowych. Nie zdobyły też ani jednej bramki.

Zwycięstwa odniosła prowadząca trójka: JKS, Sokół Kolbuszowa Dolna i Cosmos Nowotaniec. Po jednym trafieniu dołożyli liderzy klasyfikacji najlepszych strzelców, Mariusz Musik i Jaba Phakhadze.

Przepiękne „okienko” Brazylijczyka

W Nisku losy meczu rozstrzygnęły się tak naprawdę w pięć minut z „hakiem”. W 28. minucie Brazylijczyk z włoskim paszportem, Gabriel Souto popisał się fantastycznym, technicznym strzałem z ponad 20 metrów, po którym piłka zdjęła „pajęczynę” w okienku niżańskiej bramki, a w 34. minucie drugiego gola dla krośnian zdobył Filip Czop. Pomocnik Karpat wygrał na swojej połowie walkę o górną piłkę z Konstantinem Ivakhnenko i pognał prawym skrzydłem. Po szybkiej wymianie piłki z jednym ze swoich kolegów z drużyny, wpadł w narożnika pola karnego i uderzył obok Konefała, który wybiegł daleko ze swojej bramki, chcąc skrócić kąt. Chyba lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby bramkarz Sokoła został bliżej swojej bramki.

W meczu tym nie tylko dwa gole były, ale także dwa karne. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy nie trafił z 11. metrów do bramki Karpat, Filip Moskal – piłka pofrunęła nad poprzeczką, a pod koniec spotkania nie wykorzystał szansy na trzeciego gola dla gości, Brazylijczyk, Victor Guades. Jego strzał obronił Łukasz Konefał.

SOKÓŁ NISKO – KARPATY 0:2 (0:2)

0-1 Souto (28), 0-2 Czop (34)

SOKÓŁ: Konefał – Bieniasz (65 Omuru), Drelich, Stępień, Petryk, Ślusarczyk, Dziopak (80 Iskra), Kelechi (46 Lebioda), Moskal (77 Muca), Mażysz (88 Okleja), Ivakhnenko.

KARPATY: Pasterczyk – Stasz, Guedes, Kiełb, Paczkowski (89 Majewski), Jaślar, Souto (46 Gierlasiński), Wajs, Radulj (85 Głód), Orzeł (46 Fundakowski), Czop (83 Smoleń).

Sędziował Arkadiusz Tomasiewicz (Dębica). Żółte kartki: Bieniasz, Stępień, Mażysz – Fundakowski, Gierlasiński.

Załatwili sprawę w dwadzieścia minut

5 porażki z rzędu, 5 w domu, a 10 w sezonie doświadczyła w niedzielę drużyna z Kamienia. Ekoball „załatwił” sprawę w ostatnim kwadransie pierwszej połowy i na początku drugiej. W 32. minucie piłka po uderzeniu Jakuba Kloca z rzutu wolnego, trafiła w trzyosobowy mur, ale wróciła do niego i ten dośrodkował mocno przed bramkę. Dokładnie na głowę Macieja Maślanego. Tomasz Zieliński nie miał szans na obronę. W 41. minucie Maślany zagrał na prawą stronę do Michała Gierczaka, ten poradził sobie z Bartoszem Pikułą, przełożył piłkę z prawej na lewą nogą i z ponad 25 metrów przelobował wysuniętego ze swojej bramki, Tomasza Zielińskiego.

Kilka minut po przerwie sanoczanie postawili kropkę nad i. Kacper Sumara mocno uderzył spod linii końcowej wzdłuż pola karnego, a Miłosz Gierczak dostawił tylko nogę i po raz kolejny spotkanie zaczynało się na środku boiska. Od tej pory Ekoball odliczył już tylko minuty do zakończenia meczu.

SOKÓŁ KAMIEŃ – EKOBALL 0:3 (0:2)

0-1 Maślany (32), 0-2 Gierczak (41), 0-3 Gierczak (49)

SOKÓŁ: Zieliński – Konefał (56 Zwolski), Piekut (79 Kowalski), Pikuła, Modrzejewski – Stępak, Podstawek, Karcz (79 Bajek)– Łuczyk, Rębisz (56 Saj), Rurak.

EKOBALL: Półkoszek – Gawlewicz (82 Nowak), Kloc, Tabisz, Sz. Słysz – Gierczak, K. Słysz, Mateja, Sumara (82 Jajko), Maślany (91 Błażowski) – Niemczyk (68 Paszkowski).

Sędziował Mateusz Warzocha (Rzeszów). Żółta kartka Kloc.

W pozostałych meczach 14. kolejki: Legon – Głogovia 4:4 (2:2), Czarni – Cosmos 0:2 (0:1), Orzeł – Wisłok 1:1 (0:0), Strug – Sokół S. 1:1 (1:1), JKS – Igloopol 3:0 (1:0), Izolator – Sokół KD 1:2 (0:1), Stal II M. – Stal Ł. 0:1 (0:1).

Najlepsi strzelcy: 15 – Musik (Sokół KD), Phkhahadze (Cosmos), 10 – Buczek (Igloopol), Verbnyy (Cosmos).

SOKÓŁ N. (29): 9 – Mażysz, 8 – Kelechi, 3 – Ivakhnenko, 2 – Bieniasz, Pietrzyk, 1 – Cygan, Kuca, Omuru, Pietrzyk, Stępień.

SOKÓŁ K. (11): 2 – Łuczyk, Rurak, 1 – Karcz, Konefał, Pikuła, Rębisz, Rychel, Zwolski, 1 samob (Bednarz Sokół Nisko).

15. kolejka, 2 listopada: Igloopol – Sokół K. (13), Sokół S. – Sokół N. (14).

Tabela za www.regiowyniki.pl