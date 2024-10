Nic nie drgnęło w tabeli po ostatniej kolejce, ani u góry, ani na dole, natomiast należy odznaczyć pierwsze w tym sezonie zwycięstwo beniaminka z Pysznicy.

Olimpia pokonała w gminnych derbach San Kłyżów. Goście co prawda częściej byli przy piłce, ale bardziej zdeterminowanymi, głodnymi zwycięstwa piłkarzami byli podopieczni trenera Dariusza Bartnika. Tak zmotywowaną do walki swoją drużynę, kibice Olimpii chcieliby oglądać w każdym meczu, nie tylko raz na jakiś czas. Kiedy są derby…

W pysznicko-kłyżowskim spotkaniu w 9. minucie goście objęli prowadzenie, po strzale Marcina Antonika. Kwadrans później wyrównał Łukasz Bajgierowicz, a kwadrans po przerwie wójt gminy Pysznica raz jeszcze umieścił piłkę w bramce Sanu, zachowując olimpijski spokój w zamieszaniu podbramkowym po rzucie rożnym. Odpowiedział golem dziesięć minut później Antonik. Goście złapali wiatr w żagle, ale w końcówce nadziali się na dwie kontry, które pogrzebały ich nadzieje na korzystny wynik. W 85. minucie trzeciego gola dla Olimpii strzelił Samuel Potyrała, a chwilę później Macieja Sieka pokonał Kacper Pchełka.

Teraz czeka Olimpię jeszcze trudniejsze zadanie. W sobotę, 2 listopada przyjedzie do Pysznicy, Pogoń Leżajsk. A w ostatniej kolejce „czarno-zieloni” zmierzą się na zwierzynieckim boisku w tarnobrzegu z rezerwami Siarki.

Lider z Łowiska gościł w Wólce Tanewskiej. Do przerwy był remis, po zmianie stron dominowała drużyna z Łowiska. Trzy bramki zdobył dla niej Dawid Wach, który po tej kolejce wysunął się na pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców stalowowolskiej klasy okręgowej.

Szóste ligowe zwycięstwo u siebie zanotowała Stal Gorzyce. PO raz ostatni „biało-niebiescy” przegrali na swoim stadionie z Azalią Wola Zarczycka 1:2 – 8 czerwca w ostatniej kolejce sezonu 2023/24. Kilka tygodni później Azalia wycofała się z rozgrywek.

W Leżajsku Pogoń zremisowała bezbramkowo z LZS-em Zdziary. Wcześniej obydwie drużyny kończyły swoje mecze albo zwycięstwami albo porażkami.

OLIMPIA PYSZNICA – SAN KŁYŻÓW 4:2 (1:1)

0-1 Antonik (9), 1-1 Bajgierowicz (25), 1-2 Antonik (71), 2-2 Bajgierowicz (61), 4-2 Potyrała (85), 4-2 Pchelka (88)

OLIMPIA: Świeca – Dybka, Młynarczyk, Warzocha, Błażejowicz (50 Urbanik), Mróz, Pchełka, Dziewa (69 Potyrała), Fabianowski, Kaczkowski (18 Mścisz), Bajgierowicz.

SAN: M.Siek – Bak, Maziarz (72 S.Chmiel), Cichoń (46 D.Pieta), Kata (62 J.Siek), N.Siek, K.Chmiel (76 pietroniec), P.Pięta, Mroczek, Antonik.

Sędziował Grzegorz Wilk (Gorzyce). Żółte kartki: Bajgierowicz, Błażejowicz, Warzocha, Mróz, Dziewa, Urbanik – Mroczek, Antonik, Pietroniec.

POGOŃ LEŻAJSK – LZS ZDZIARY 0:0

POGOŃ: Kochan – Skała, A.Drożdżal (85 Staroń), Sobolewski, R.Drożdżal, Tłuczek (55 Fusiarz), Flis, Szakiel, Zacharyasz (55 Czado), Maliorenko, Kruk.

ZDZIARY: Drzymała – Wiatr (73 Pawłowski), Naslyan, Jańdzinski, Cichoń (76 Maślach), Wojtas (46 Gnidec), Cupak, Urbanik (85 Cieśla), Sobiło, Błajda (70 Jarosz), Łuczak.

Sędziował Oskar Jakubowski (Nowa Dęba). Żółte kartki: Sobolewski – Wiatr.

STAL GORZYCE – LKS BRZYSKA WOLA 2:0 (1:0)

1-0 Marut (37), 2-0 Młynarczyk (56).

STAL: Moskal – Przepiórka (62 Startek), Winiarski, Bernaś (46 Lohan), Gustavo, Machowski, Wziątek (77 Figat), Horajecki, Toś, Świąder (46 Młynarczyk), Marut (68 Filipiak).

LKS: Czenczek – Arkadiusz Hacia, R. Kyć, Gac (58 A. Kyć), Sołek, Karczmarczyk, Socha, Wrona, M. Masełek, Adrian Hacia, Wilkos.

Sędziował Łukasz Kijak (Stalowa Wola).

W pozostałych meczach 13. kolejki:

Tanew Wólka Tanewska – ŁKS Łowisko 1:5 (1:1), Garbacz (26) – Kloc (12 – karny, 47, 61), Wach (79, 86)

Siarka II – Stal Nowa Dęba 1:0 (0:0), Prusiński (55)

Jeziorak Chwałowice – Transdźwig Stale 0:3 (0:1), Stąporski (11), Majewski (68), Kabata (70)

Sparta Jeżowe – Słowianin Grębów 2:0 (1:0), Sabat (29), Kusy (67)

Pauzowała Stal II Stalowa Wola.

Najlepsi strzelcy: 17 – Wach (ŁKS), 16 – Mróz (Siarka II), 14 – Kogut (Stal II), 13 – Maliarenko (Pogoń), 11 – Lohan (Stal G.), Młynarczyk (Stal G.), 10 – Mateusz Kurkiewicz (Jeziorak), 9 – Łuczak (Zdziary), Nieradka (Słowianin), 8 – Czyrny (Stal ND), Stańko (Łowisko).

14. kolejka, 2 listopada: Stal ND – Stal II SW (13.30), Zdziary – Siarka II (13.30), LKS – San (14.30), 3 listopada:

Olimpia – Pogoń (13.30), Transdźwig – Stal G. (13.30), Słowianin – Jeziorak (13.30), Tanew – Sparta (13.30), pauzuje ŁKS Łowisko.

Tabela za www.regiowyniki.pl