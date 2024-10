Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko szczególnie czczony jest w niewielkiej parafii św. Marcina w Kopkach w gminie Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim. Dlaczego właśnie tutaj?

Otóż 27 czerwca 1972 r., niespełna 25-letni ks. Jerzy Popiełuszko odprawił tu jedną ze swoich prymicyjnych mszy św. – święcenia kapłańskie otrzymał ledwo miesiąc wcześniej, w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, z rąk prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale skąd w jego młodym życiu wzięły się Kopki?

To historia związana z tragicznym wydarzeniem: utonięciem w Sanie, w Kopkach właśnie, kolegi ks. Jerzego z warszawskiego seminarium, diakona Zdzisława Soleckiego. Latem 1971 r. przyjechał on do Kopek na motorze z innym diakonem, Bogdanem Liniewskim. Gospodarz tutejszej parafii, ksiądz Antoni Nizioł był ich dobrym znajomym z wcześniejszej wakacyjnej wyprawy w 1970 r., gdy był proboszczem w Wawrzycach k. Jasła.

W Kopkach diakoni gościli kilka dni i wtedy doszło do tragedii – Zdzisław Solecki utonął podczas kąpieli w Sanie. Ciało znaleziono dopiero na drugi dzień, woda zniosła je kilkaset metrów w dół rzeki.

Rok później do Kopek przyjechało trzech świeżo wyświęconych księży: Bogdan Liniewski, Wiesław Wasiński i Jerzy Popiełuszko. We wtorek, 27 czerwca 1972 r. o godz. 11 odprawili tu mszę św. prymicyjną w intencji tragicznie zmarłego kolegi. Po mszy udzielili parafianom prymicyjnego błogosławieństwa i rozdali okolicznościowe obrazki. Ksiądz Jerzy, gawędząc z tutejszym organistą, Mieczysławem Hutmanem, zapytał o jego żonę. Organista odpowiedział, że nie mogła uczestniczyć w uroczystości, bo opiekuje się malutkimi dziećmi, w tym niespełna miesięcznym synem. Wtedy usłyszał: „To my pójdziemy do niej i ją pobłogosławimy”.

I tak też się stało. Prymicyjne błogosławieństwo otrzymały także dzieci organisty, w tym niespełna miesięczny Jacek. Z relacji wiadomo, że kiedy ks. Popiełuszko stanął nad jego kołyską, niemowlę wyciągnęło do niego rączkę. Kapłan ujął ją w swoje ręce i – zwracając się do kolegi – powiedział: „Patrz, kiedyś z tego maleństwa będzie duży człowiek”. Jacek Hutman został księdzem, posługuje na Białorusi, od 2002 r. jest proboszczem w Komajach w diecezji witebskiej.

Księża prymicjanci zostawili też wtedy w Kopkach szczególnego rodzaju pamiątkę: zaproponowali proboszczowi, by właśnie 27 czerwca obchodzić w parafii odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I tak jest do dziś.

Z kolei wyrazem pamięci i kultu ks. Jerzego jest figura kapłana wystawiona obok kościoła w 1999 r. (obok, na kamieniu widnieje napis: Prawda warta jest życia) oraz jego relikwie, wprowadzone uroczyście do tej świątyni 24 czerwca 2012 r. Dwa lata wcześniej, 6 czerwca 2010 r., ksiądz Jerzy Popiełuszko została beatyfikowany jako męczennik za wiarę.

Przypomnijmy też, iż 13 listopada 2022 r. w Kopkach świętowano potrójny jubileusz: 550–lecia parafii pw. św. Marcina, 100–lecie istnienia parafialnego kościoła oraz 50. rocznicę mszy św. prymicyjnej odprawionej tu przez błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę.