– Ksiądz Popiełuszko powiedział, że ma rękopis kazania, które wygłosi w Stalowej Woli, i chciał mi go dać. Odpowiedziałem, że nie ma potrzeby, skoro wkrótce będzie u nas – wspominał po latach Ryszard Kardasz, który na początku października 1984 r. pojechał do Warszawy, by oficjalnie zaprosić kapelana „Solidarności” do Stalowej Woli. Miał tu przyjechać 20 października 1984 r. Ale dzień wcześniej został uprowadzony, a potem bestialsko zamordowany. Zabójcy, oficerowie SB planowali, że gdyby ta próba zamachu się nie powiodła, to uderzą kolejny raz, przy okazji wizyty księdza Popiełuszki w Stalowej Woli…

Kapłana porwano 19 października 1984 r. pod Toruniem, gdy samochodem wracał do Warszawy z Bydgoszczy. Nie wszystko jeszcze wiadomo na pewno w tej sprawie (są wątpliwości co do daty, miejsca i okoliczności śmierci księdza, a także daty wyłowienia jego zwłok z zalewu na Wiśle k. Włocławka).

Zaproszenie od proboszcza Frankowskiego

Jak to się jednak stało, że ks. Jerzy Popiełuszko został zaproszony do Stalowej Woli? W jakich okolicznościach do tego doszło i jaki miał być powód tej wizyty?

Otóż we wrześniu 1984 r. w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie jako rezydent posługiwał od maja 1980 r., z księdzem Jerzym spotkała się Ewa Kuberna, jedna z czołowych postaci podziemnej „Solidarności” w Stalowej Woli. W imieniu ks. Edwarda Frankowskiego, proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski, zaprosiła ks. Popiełuszkę na inaugurację Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej – w czasie mszy św. miał tu wygłosić kazanie.

To było jej pierwsze i zarazem ostatnie spotkanie z ks. Jerzym. Jak opowiadała „Sztafecie”, ksiądz bardzo chętnie zgodził się na przyjazd do Stalowej Woli i wygłoszenie kazania, choć krygował się, że żaden z niego mówca. Za jej pośrednictwem przekazał też proboszczowi Frankowskiemu dwie kasety magnetofonowe ze swoimi kazaniami, by ten się z nimi zapoznał i ocenił.

Ewa Kuberna zapamiętała jeszcze dwie późniejsze rozmowy telefoniczne z ks. Jerzym, dotyczące jego przyjazdu do Stalowej Woli. To wtedy ksiądz zauważył, że potrzebna do tej wizyty będzie mu zgoda miejscowego biskupa (był nim wówczas ordynariusz diecezji przemyskiej, bp Ignacy Tokarczuk). Proboszcz Frankowski szybko wystarał się o to, a z oficjalnym już zaproszeniem do Warszawy pojechał Ryszard Kardasz, ówczesny lider stalowowolskiego podziemia.

Głos księdza zabrzmiał z kasety

– Rozmawialiśmy długo, ksiądz Popiełuszko powiedział mi w pewnej chwili, że ma rękopis kazania, które wygłosi w Stalowej Woli, i chciał mi go dać. Odpowiedziałem, że nie ma potrzeby, skoro wkrótce będzie u nas. Teraz żałuję, że go wtedy nie wziąłem… – wspominał Kardasz.

Uzgodnili też, że 20 października samochód wysłany ze Stalowej Woli, zabierze księdza z jednego z warszawskich skrzyżowań. Samochód faktycznie wyjechał, ale zawrócił na trasie – oficjalnie podano już wiadomość o uprowadzeniu dzień wcześniej ks. Popiełuszki przez „nieznanych sprawców”, którymi szybko okazali się funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. W kościołach w Polsce modlono się wtedy o życie i szczęśliwe odnalezienie księdza.

20 października 1984 r. głos ks. Jerzego… zabrzmiał jednak w kościele MBKP w Stalowej Woli na inaugurację Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Z jednej z kaset przywiezionych przez Ewę Kubernę.

– To był mój pomysł. Wszyscy byliśmy wtedy w wielkiej niepewności o los księdza Popiełuszki. Jego słowa rozlegające się w kościele dodawały otuchy zgromadzonym, że prawda, wolność i sprawiedliwość zwyciężą. A zarazem podtrzymywały nadzieję, że ksiądz zostanie odnaleziony żywy. Niestety, spełniło się najgorsze… – wspominała po latach Ewa Kuberna.

3 listopada 1984 r., w wielotysięcznym pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława uczestniczyła też grupa osób ze Stalowej Woli, a pamięć o nim przywołuje w naszym mieście ulica, której jest patronem i tablica umieszczona na wielkim krzyżu przed frontem bazyliki konkatedralnej. Jej kopia wisi w podziemiach kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Osądzono tylko miecz

– Gdy we wrześniu 1984 roku byłam u księdza Popiełuszki, w prasie trwała na niego oszczercza nagonka, szczególnie szalał pan Urban. Ksiądz Jerzy miał jakiś jego tekst, pokazał mi. Widać było, że bardzo to przeżywał. Mówiłam, żeby się nie przejmował, bo wszyscy wiedzą, kto to pisze i po co. Dzisiaj mówi się, że mordercy księdza, ci z najwyższych kręgów ówczesnej władzy, nie zostali osądzeni. Że osądzono tylko miecz, a nie rękę – opowiadała nam Ewa Kuberna. Mówiła też, że na haniebne, podżegające teksty Urbana są stosowne paragrafy i w wolnej Polsce powinien on za to ponieść odpowiedzialność. Nie poniósł – Jerzy Urban zmarł w 2022 r.

Dodajmy, iż wątek planowanego wyjazdu księdza Popiełuszki do Stalowej Woli przewinął się krótko podczas toruńskiego procesu zabójców kapłana. Wtedy bowiem, 20 października 1984 r., w przypadku niepowodzenia wcześniejszego porwania w drodze z Bydgoszczy, esbecy planowali przeprowadzenie kolejnej próby uprowadzenia księdza.