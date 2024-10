Prace przy nowym moście zaczęły się jesienią ubiegłego roku. Ta bardzo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja jest na półmetku prac. Most połączy Bieliny z Rudnikiem nad Sanem. Będzie kosztował ok. 43 mln zł.

Pod koniec września br. w Bielinach na terenie gminy Ulanów, w ramach zorganizowanego przez Związek Mostowców RP Oddział Małopolski seminarium szkoleniowego „Co nowego w mostownictwie”, odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu Powiatu Niżańskiego oraz Gminy Ulanów z kierownikiem robót budowy nowego mostu na Sanie.

Na miejscu inwestycji spotkali się: wicestarosta niżański Józef Sroka, burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz kierownik robót Dominik Późniak z firmy PRIMOST Południe sp. z o.o. z Będzina.

Prace przy nowym moście na Sanie rozpoczęły się jesienią ub. roku. Zakres prac obejmuje budowę mostu trzyprzęsłowego, zespolonego jako belka ciągła z głównym przęsłem nurtowym wzmocnionym konstrukcją łukową. Środkowe przęsło mostu ma rozpiętość ok. 120 m, przęsła na terenach zalewowych zaprojektowano o rozpiętości 35 m. Środkowe przęsło mostu zostanie wzmocnione łukiem z wieszakami pionowymi. Łącznie obiekt będzie miał ok. 570 metrów długości. Znajdzie się na nim jednojezdniowa droga z dwoma pasami ruchu po 2,75 m każdy oraz chodnik i bariery ochronne. Most połączy Bieliny z Rudnikiem nad Sanem i posłuży do codziennej komunikacji oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną walorów gminy Ulanów i Powiatu Niżańskiego

W ramach wykonywanych prac przy budowie mostu przebudową objęta zostanie również droga gminna od strony miejscowości Bieliny o długości ok. 0,41 km – ul. Św. Wojciecha. Zostanie poprawiony jej stan techniczny.

Wykonawcą zadania jest firma PRIMOST Południe sp. z o.o. z Będzina. Kierownik robót Dominik Późniak zapewnił, że wszystkie planowane prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Prace mają potrwać do 2025 roku.

– Budowa mostu przebiega bardzo dobrze, prace są cały czas kontynuowane, od rozpoczęcia, bez przerw, przy sprzyjających warunkach pogodowych – mówi burmistrz Ulanowa Stanisław Garbacz

– Cieszy nas fakt, iż tak potężna inwestycja o wartości 43 mln zł, którą realizujemy we współpracy z Gminą Ulanów, a przede wszystkim dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 29 mln zł, nabiera coraz bardziej okazałej formy. Poza formą estetyczną mostu, wzmocni się przede wszystkim funkcjonalność podróży w Powiecie Niżańskim – most połączy Bieliny z Rudnikiem nad Sanem i posłuży do codziennej komunikacji oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną walorów Gminy Ulanów i Powiatu Niżańskiego – powiedział starosta niżański.