15 października, we wtorek, w filii Gminnego Ośrodka Kultury w Lipie odbyły się dwa niezwykle interesujące spotkania autorskie z Mateuszem Cetnarskim, jednym z najciekawszych młodych pisarzy w Polsce, pochodzącym ze Stalowej Woli. Wydarzenie miało na celu zainspirowanie uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII Zespołu Szkół w Lipie do literackich i twórczych poszukiwań.

Mateusz Cetnarski jest autorem dwóch powieści fantasy – „Bright: w otchłani kłamstw” oraz „Bright: upadek”, które wciągają czytelników w pełne przygód i emocji światy. Ponadto, jego publikacja motywacyjna „Feel alive” daje możliwość odkrycia sposobów na realizację osobistych aspiracji, co sprawia, że jego książki są nie tylko rozrywką, ale również źródłem inspiracji.

W trakcie spotkań uczniowie mieli szansę wysłuchać intrygującego fragmentu jednej z powieści fantasy, co wzbudziło ich ciekawość i zachęciło do głębszego zapoznania się z twórczością autora. Pisarz dzielił się także swoimi doświadczeniami związanymi z pisaniem oraz opowiadał o trudach i wyzwaniach, jakie napotykał w dążeniu do osiągnięcia swoich celów życiowych. Uczniowie mogli zatem nie tylko posłuchać fragmentów książek, ale również zyskać cenne wskazówki dotyczące realizacji własnych marzeń.

Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w spotkaniu, a jednym z ciekawszych punktów programu był pokaz tańca w stylu Michaela Jacksona, który wzbudził dodatkowe emocje wśród publiczności. Na koniec, wielu uczniów skorzystało z okazji, aby nabyć książki Mateusza Cetnarskiego osobiście, wzbogacając swoje zbiory o autografy młodego pisarza.

Warto dodać, że książki Mateusza Cetnarskiego można znaleźć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zaklikowie, co stanowi doskonałą okazję, aby każdy zainteresowany miał możliwość lektury jego twórczości oraz zanurzenia się w fascynujących światach, które stworzył.