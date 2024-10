15 października władze powiatu stalowowolskiego zorganizowały obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość, która odbyła się w Spółdzielczym Domu Kultury, stanowiła świetną okazję do wyrażenia wdzięczności nauczycielom za ich wysiłek w kształtowaniu młodzieży.

– Zawód nauczyciela jest to pewnie poświęcenie, pasja i ona jest najważniejsza w procesie wychowania i kształcenia młodego pokolenia. Życzę Wam dzisiaj żebyście cały czas pracowali nad młodym pokoleniem, żebyście cały czas kształcili młodych ludzi i żebyście nie ustawali w dążeniu do tego celu, bo jeżeli tego nie będzie to nie będzie rozwoju, nie będzie miał kto zastąpić nas kiedyś w przyszłości, a młodzież jest zdolna tylko trzeba jej w odpowiedni sposób podać tą wiedzę, wychować, ukształtować w tych trudnych czasach – powiedział Janusz Zarzeczny.

Pedagodzy ze szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski otrzymali również Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Medale Komisji Edukacji Narodowej, a także medale złote, srebrne i brązowe za Długoletnią Służbę.

Wyróżniający się pedagodzy, uczniowie oraz studenci zostali uhonorowani nagrodami i stypendiami. Nagrody Starosty otrzymało 19 nauczycieli. Ponadto, podczas powiatowej uroczystości, 14 nauczycieli otrzymało akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Wydarzenie z okazji Dnia Edukacji Narodowej było także doskonałą okazją do wręczenia stypendiów zdolnej młodzieży, które odebrało 30 uczniów szkół średnich oraz dwoje studentów.