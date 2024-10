Ulicami Stalowej Woli przeszedł pierwszy Różowy Marsz będący gestem solidarności i wsparcia dla walczących z rakiem piersi kobiet. Wydarzenie miało miejsce 20 października i zgromadziło około 250 uczestników.

Marsz stał się nie tylko wyrazem empatii, ale również okazją do wspólnego świętowania siły kobiet. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Gminę Stalowa Wola, a także wsparte przez Rafała Webera oraz Starostwo Powiatowe, co świadczy o zaangażowaniu lokalnych instytucji w tę ważną inicjatywę.

Podczas marszu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z licznych atrakcji, które umiliły im czas i promowały zdrowy styl życia. Przykładowo, Medical School zorganizowało punkt, w którym można było dokonać pomiaru ciśnienia krwi oraz poziomu cukru, co jest niezwykle istotne dla monitorowania zdrowia. Dzieci mogły cieszyć się kreatywnymi atrakcjami, takimi jak malowanie buziek, co dodało radosnej atmosfery całemu wydarzeniu. Fundacja Szeptus zorganizowała loterię fantową, dając uczestnikom szansę na wygranie fantastycznych nagród. Nie zabrakło również smakołyków – panie z Domu Seniora w Maziarni przygotowały pyszne przekąski, które zaspokoiły apetyt uczestników. Dodatkowo, dla wszystkich obecnych dostępna była ciepła herbata, co znakomicie wpisało się w klimat wspólnoty i współdzielenia.

Na miejscu pojawił się sanepid, który przygotował stoisko informacyjne, co stanowiło doskonałą okazję do podniesienia świadomości na temat zdrowia. Uczestnicy mieli także niepowtarzalną szansę zwiedzenia karetki pogotowia od środka, co spotkało się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych. Dekoracje w postaci balonów zapewniła firma Balonowa Fotka, a całe wydarzenie odbywało się w asyście policji, która czuwała nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników.

Organizatorkami tego szczególnego marszu były lokalne stowarzyszenia i fundacje: Amazonki ze Stalowej Woli, Fundacja Szeptus oraz Stalowowolska Rada Kobiet. Ich zaangażowanie i determinacja w organizacji tego wydarzenia miały na celu nie tylko promocję zdrowia, ale również budowanie społeczności wspierającej się nawzajem w trudnych momentach. Różowy Marsz Kobiet w Stalowej Woli stał się niezapomnianym dniem, który pozostanie w pamięci uczestników jako chwila jedności i solidarności w walce z rakiem piersi.