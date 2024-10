Sardynia. Dziewicze plaże, krystalicznie czysta woda i bogata kultura. Jednak to nie tylko raj dla miłośników słońca i morza, ale także miejsce o głębokiej historii i unikalnej tradycji, której sercem jest stolica wyspy — Cagliari.

Położone na południowym wybrzeżu Sardynii, jest nie tylko największym miastem wyspy, ale także jej kulturalnym i gospodarczym centrum. Historia miasta sięga starożytności – już w VIII wieku p.n.e. feniccy osadnicy założyli tu pierwszą kolonię. W ciągu wieków miasto przechodziło przez ręce Kartagińczyków, Rzymian, Bizantyjczyków, aż po Hiszpanów, pozostawiając po sobie wyjątkową mozaikę kulturową.

Jednym z najważniejszych i najbardziej malowniczych miejsc w Cagliari jest dzielnica Castello. Położona na wzgórzu, z którego roztacza się widok na całe miasto i Zatokę Aniołów. Niegdyś była siedzibą władców i arystokracji. Labirynt wąskich, brukowanych uliczek prowadzi do imponujących zabytków, takich jak XIII-wieczna Katedra Santa Maria, czy Bastion Saint Remy – monumentalna budowla z końca XIX wieku. W Castello można także odwiedzić Muzeum Archeologiczne, które gromadzi jedne z najważniejszych znalezisk z całej Sardynii, w tym artefakty z okresu kultury nuragijskiej – tajemniczej cywilizacji, która zamieszkiwała wyspę od około XVIII wieku p.n.e.

U stóp Castello znajduje się dzielnica Marina, dawniej zamieszkana głównie przez rybaków i kupców. Dziś jest to jedno z najżywszych miejsc w Cagliari, pełne restauracji, kawiarni i sklepów. Marina jest idealnym miejscem na spacer, podczas którego można podziwiać kolorowe fasady kamienic, odwiedzić lokalne targowiska czy spróbować tradycyjnych sardyńskich dań, takich jak fregola (rodzaj makaronu) z owocami morza czy bottarga – suszone ikry z tuńczyka. Klimatyczne małe restauracje, w większości zaspokoją oczekiwania klientów, głodnych sardyńskiej kuchni, a przy okazji, wbrew pozorom nie jest tak bardzo drogo. Ceny są porównywalne do polskich.

Sardynia Jest również znana ze swojej nieskazitelnej przyrody. W pobliżu Cagliari znajdują się jedne z najpiękniejszych plaż na wyspie, takich jak Poetto – długa, piaszczysta plaża, która jest ulubionym miejscem wypoczynku zarówno mieszkańców, jak i turystów. Poetto z miękkim jasnym piaskiem, oferuje nie tylko możliwość kąpieli w turkusowych wodach, ale także liczne bary i restauracje, w których można cieszyć się lokalnymi specjałami z widokiem na morze. Ta najsłynniejsza plaża Cagliari, ciągnie się na długości około 8 km wzdłuż wybrzeża. Nieopodal Poetto, znajduje się także Parco Naturale Molentargius-Saline, rezerwat przyrody, który jest domem dla licznych gatunków ptaków, w tym flamingów. Doskonałe miejsce na wycieczkę i „podglądanie” tych kolorowych ptaków. Unikalne miejsce, są to bowiem rozległe mokradła, które przez wieki były używane do wydobywania soli. W drodze do Bastionu możemy podziwiać jakarandy mimozolistne. Piękne drzewa o fioletowych kwiatach, które nadają wyjątkowej atmosfery temu miastu.

Zresztą mnogość kolorowych kwitnących krzewów jest odurzająca. Bastion Saint Remy to imponująca forteca z XIX wieku, która stanowi jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Cagliari. Zbudowany w neoklasycystycznym stylu, bastion oferuje wspaniałe widoki na miasto, port i morze. Znajduje się tu szeroki taras, z którego rozciąga się panorama Cagliari. Bastion jest często miejscem wydarzeń kulturalnych, koncertów i wystaw. Taras Umberto I to część Bastionu Saint Remy i jedno z najlepszych miejsc, by podziwiać panoramę Cagliari. Niedaleko znajduje się Torre dell’Elefante (Słoniowa wieża), to średniowieczna wieża zbudowana w 1307 roku jako część fortyfikacji miejskich. Wieża ta jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków militarnych w Cagliari i stanowi symbol miasta. Nazwa pochodzi od małej rzeźby słonia, która zdobi jej fasadę. Wieża jest otwarta dla zwiedzających, a wspinaczka na jej szczyt nagradza spektakularnym widokiem na miasto i okolicę. Jeszcze jednym miejscem w tym mieście, które warto odwiedzić, jest Kościół św. Eulalii. To gotycka świątynia położona w dzielnicy Marina, niedaleko portu. W trakcie prac renowacyjnych w kościele odkryto podziemne pozostałości starożytnego Cagliari – fragmenty rzymskich i punickich budowli. Dziś można zwiedzać to miejsce i zobaczyć, jak miasto rozwijało się na przestrzeni wieków. To fascynujące połączenie religii i historii, które pozwala zgłębić starożytne dzieje miasta. Gdy dokucza upał, jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można się ochłodzić w cieniu ogromnych fikusów i odetchnąć od miejskiego zgiełku. Ogród botaniczny.

Fikusy giganty, drzewa truskawkowe, setki kaktusów i kolorowych krzewów cieszą oko i doskonale relaksują. Sardynia to również wyspa o głęboko zakorzenionych tradycjach, które są starannie pielęgnowane przez jej mieszkańców. W Cagliari i innych częściach wyspy odbywają się liczne festiwale i święta, takie jak Sant’Efisio – jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Sardynii, obchodzone w maju. Jest to barwna procesja, podczas której mieszkańcy w tradycyjnych strojach oddają hołd świętemu Efizjuszowi, patronowi miasta. Również muzyka, taniec i rękodzieło są integralną częścią sardyńskiej kultury. Na wyspie wciąż praktykowane są tradycyjne techniki tkactwa, garncarstwa i wyrobu biżuterii, i muzyki ludowej. Na starówce można znaleźć wiele sklepików z tradycyjnym rękodziełem. Jednym z najbardziej znanych sardyńskich wyrobów są koszyki. Wyplatanie koszyków to forma sztuki, która była praktykowana na wyspie od czasów prehistorycznych.

Domy pasterzy, rolników i rzemieślników były skromnie umeblowane, ale obfitowały w kosze używane do różnych celów. Kosze były zazwyczaj wieszane na ścianie lub umieszczane na krzesłach. Kosze wykonywane są z różnych rodzajów materiałów, w tym słomy pszenicznej, złotogłowu, trzciny i karłowatej palmy. Taki kolorowy koszyk, będzie doskonałą pamiątką, która będzie przypominała o tej również bardzo kolorowej i bogatej w historię i tradycję wyspy.

Wojażerka