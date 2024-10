W spotkaniu drużyn, które przed laty pisały piękną historią polskiej koszykówki, a dzisiaj występują w 2 lidze, górą był dwukrotny mistrz Polski – Zagłębie Sosnowiec.

Początek w wykonaniu Stali był obiecujący, bo dwa razy wcelował piłką w kosz Wojciech Baran i nasz zespół objął prowadzenie 4:0. W kolejnych minutach obydwie drużyny grały „kosz za kosz”. Pod koniec pierwszej kwarty Zagłębie, po „trójce” byłego zawodnika OSSM Stalowa Wola, Sebastiana Dusiły i celnym rzucie z półdystansu Ignacego Jakackiego, odskoczyło na 5 „oczek” (11:16).

Na początku drugiej odsłony stan meczu wyrównał Aleksander Jadaś (24:24), ale za chwilę celnymi rzutami „za trzy” popisali się: Moralewicz i Dusiło, i ponownie stalowcy musieli gonić wynik.

W trzeciej „ćwiartce” częściej do kosza trafiali koszykarze z Sosnowca i po 30. minutach wygrywali różnicą 12 punktów (48:36).

Stal nie złożyła na szczęście broni i w 36. minucie po dwóch „trójkach” Mateusza Łabudy doszła zagłębiaków na jeden punkt (48:49). Na więcej już nasz zespół pomysłu nie miał. Młodym zawodnikom Stali „zagotowały” się głowy w końcowych minutach gry, zabrakło kogoś, kto potrafiłby mądrze pokierować grą zespołu w ataku i po syrenie kończącej mecz, musieli przełknąć gorycz porażki.

Było to kolejny po powrocie do drugiej ligi mecz naszej drużyny, w którym nieźle wyglądała jej gra w obronie, natomiast bardzo słabo w ataku. Dość wspomnieć, że tylko trzy raz piłka wpadła do kosza rywala po 20 rzutach zza łuku, a niewiele lepiej przedstawiają się także statystyki w rzutach „za dwa” (32,5 %). I to nie wszystko. Do tego trzeba jeszcze dodać mnóstwo strat i podań piłki w ręce rywali.

W 5 meczach Stal zdobyła 263 punkty, co daje średnią tylko 52,6 pkt/mecz.

Kolejnym rywalem „zielono-czarnych” będzie na wyjeździe Cracovia 1906 Jome. W kadrze krakowskiego klubu jest czterech koszykarzy, którzy w przeszłości występowali w Stali Stalowa Wola i CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola: Błażej Karlik, Kamil Barnuś, Szymon Magdziak i Wojciech Ziarno. Mecz odbędzie się 30 października o godz. 20 w hali 100-lecia Cracovii przy Alei Marszałka Ferdynanda Focha 40.

STAL – ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 50:57 (15:18, 12:13, 9:17, 14:9)

STAL: Jadaś 9 (8 zb), Baran 8, Krzek 2 (5 as.), Maciej Paterek, Tokovenko oraz Tarnawski 16, Łabuda 9 (3×3, 9 zb.), Marcin Paterek 6, Tabor, Bandyga.

ZAGŁĘBIE: Respondek 14 (1×3), Karpacz 13 (13 zb.), Stępień 10 (3×3), Wojciechowski 4 (7 zb.), Wiśniewski oraz Dusiło 7 (2×3), Moralewicz 5 (1×3), Jakacki 4, Wolf.

Sędziowali: Sebastian Kotowski (Radom), Bartłomiej Nycz (Lublin). Widzów 200.